Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T17:43Z
https://ria.ru/20190902/1558171710.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39709/96/397099662_0:203:4229:2581_1036x0_80_0_0_002bd1b86491c47b1fc5ed5872bd7911.jpg
РИА Новости

Синоптики предрекли россиянам "еврозиму" с ледяными дождями

16:20 02.09.2019 (обновлено: 17:43 02.09.2019)
4083
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкАномально теплая зима
Аномально теплая зима
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Предстоящая зима будет теплой и слякотной, рассказал радиостанции "Говорит Москва" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, "очертания зимы" появятся только в канун Нового года, а в целом сезон ожидается теплый и влажный.
"Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей. <...> Зима, на мой взгляд, не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант", — пояснил Тишковец.
Он также отметил, что в сентябре этого года ожидается три волны бабьего лета, октябрь, скорее всего, будет дождливым, а ноябрь — в пределах нормальных показателей. Зима климатически будет отсрочена на две-три недели.
Бабье лето
30 августа, 13:36РИА Новости
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
24362645
Обсудить 3
Центр "Фобос"РоссияЕвгений ТишковецОбщество
Рекомендуем
Теплая погода в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
РИА
Новости
Певец Александр Розенбаум во время выступления
Продюсер Розенбаума рассказала о перенесенной певцом операции
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Ликвидация пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Лента
новостей
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Порошенко нашел новую работу в Раде
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
Газель NN
"Группа ГАЗ" показала новую "Газель"
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
Здание министерства финансов Кипра в Никосии
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Вспышка на солнце
На Землю обрушилась магнитная буря
Букеты цветов на Рижском рынке накануне 1 сентября
В кадухинской школе на Кубани первый звонок дал единственный первоклассник
Львов
Во Львове неизвестные забросали камнями польскую школу во время линейки
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
Лента новостейМолния