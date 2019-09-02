Синоптики предрекли россиянам "еврозиму" с ледяными дождями

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Предстоящая зима будет теплой и слякотной, рассказал радиостанции Предстоящая зима будет теплой и слякотной, рассказал радиостанции "Говорит Москва" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, "очертания зимы" появятся только в канун Нового года, а в целом сезон ожидается теплый и влажный.

"Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей. <...> Зима, на мой взгляд, не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант", — пояснил Тишковец.