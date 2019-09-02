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РИА Новости
Туризм

Туристы смогут посетить найденную в Крыму пещеру следующим летом

16:03 02.09.2019 (обновлено: 16:20 02.09.2019)
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© Фото предоставлено КРО РГОПещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
© Фото предоставлено КРО РГО
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Открытие рекреационной части в найденной в 2018 году пещере "Таврида" намечено на лето 2020 года, туристам будет доступно порядка 400 метров галерей, сказал журналистам глава Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.
"Открытие пещеры мы планируем к сезону 2020 года, к лету. Мы надеемся, что успеем сделать рекреационный комплекс на базе этой пещеры, то есть к июню-июлю 2020 года", - сказал Самохин.
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Рекреационная зона охватит порядка 400 метров, оставшаяся часть будет закрыта шлюзами для сохранности микроклимата и для изучения учеными. Помимо экскурсионного объекта в самой пещере на поверхности будет создан научный и образовательный кластер. Самохин также подчеркнул, что рельеф пещеры подходит для маломобильных посетителей.
На создание рекреационного и научного центра Крымский федеральный университет выделяет более 150 миллионов рублей из программы развития вуза. Университету безвозмездно передано 15 гектаров земель над пещерой из земель Белогорского района Крыма. Ученые смогли обнаружить галереи общей длинной 1,3 километра, но считают, что дальнейшее ее изучение позволит найти параллельные галереи общей длиной до 10 километров.
Карстовая полость - пещера длиной более километра - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.
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