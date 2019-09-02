Туристы смогут посетить найденную в Крыму пещеру следующим летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Открытие рекреационной части в найденной в 2018 году пещере "Таврида" намечено на лето 2020 года, туристам будет доступно порядка 400 метров галерей, сказал журналистам глава Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

"Открытие пещеры мы планируем к сезону 2020 года, к лету. Мы надеемся, что успеем сделать рекреационный комплекс на базе этой пещеры, то есть к июню-июлю 2020 года", - сказал Самохин.

Рекреационная зона охватит порядка 400 метров, оставшаяся часть будет закрыта шлюзами для сохранности микроклимата и для изучения учеными. Помимо экскурсионного объекта в самой пещере на поверхности будет создан научный и образовательный кластер. Самохин также подчеркнул, что рельеф пещеры подходит для маломобильных посетителей.

На создание рекреационного и научного центра Крымский федеральный университет выделяет более 150 миллионов рублей из программы развития вуза. Университету безвозмездно передано 15 гектаров земель над пещерой из земель Белогорского района Крыма. Ученые смогли обнаружить галереи общей длинной 1,3 километра, но считают, что дальнейшее ее изучение позволит найти параллельные галереи общей длиной до 10 километров.