Фотовыставка машиностроения и автопрома открылась в Москве

"Сегодня в Москве работают более семидесяти машино- и автомобилестроительных предприятий, которые проектируют и собирают пожарные машины, железнодорожные вагоны, лифты, станки и многое другое. В общей сложности в отрасли занято около 70 тысяч человек. Цель нашего фотопроекта – рассказать о московской промышленности и современных технологиях производства. Например, сегодня изготовить одну легковую машину "с нуля" можно всего за 25 часов, а производство современного лифта занимает 10 дней", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.