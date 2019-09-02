Фотовыставка машиностроения и автопрома открылась в Москве

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Фотовыставка, посвященная машиностроительному комплексу Москвы, открылась на Никитском бульваре в центре столицы, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Экспозиция под открытым небом под названием "Машиностроение и автомобилестроение" будет работать до 30 сентября 2019 года, продолжая цикл городских выставок, рассказывающих о различных отраслях московской промышленности.
"Сегодня в Москве работают более семидесяти машино- и автомобилестроительных предприятий, которые проектируют и собирают пожарные машины, железнодорожные вагоны, лифты, станки и многое другое. В общей сложности в отрасли занято около 70 тысяч человек. Цель нашего фотопроекта – рассказать о московской промышленности и современных технологиях производства. Например, сегодня изготовить одну легковую машину "с нуля" можно всего за 25 часов, а производство современного лифта занимает 10 дней", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Как отмечается в сообщении, в экспозицию под открытым небом вошли фотографии 14 ведущих столичных предприятий машиностроительной и автомобилестроительной отраслей. Это более трех десятков фоторабот, рассказывающих о производстве грузоподъемного, автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, а также комплектующих для техники различного назначения.