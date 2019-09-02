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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Фотовыставка машиностроения и автопрома открылась в Москве

16:01 02.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Фотовыставка, посвященная машиностроительному комплексу Москвы, открылась на Никитском бульваре в центре столицы, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Экспозиция под открытым небом под названием "Машиностроение и автомобилестроение" будет работать до 30 сентября 2019 года, продолжая цикл городских выставок, рассказывающих о различных отраслях московской промышленности.

"Сегодня в Москве работают более семидесяти машино- и автомобилестроительных предприятий, которые проектируют и собирают пожарные машины, железнодорожные вагоны, лифты, станки и многое другое. В общей сложности в отрасли занято около 70 тысяч человек. Цель нашего фотопроекта – рассказать о московской промышленности и современных технологиях производства. Например, сегодня изготовить одну легковую машину "с нуля" можно всего за 25 часов, а производство современного лифта занимает 10 дней", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Как отмечается в сообщении, в экспозицию под открытым небом вошли фотографии 14 ведущих столичных предприятий машиностроительной и автомобилестроительной отраслей. Это более трех десятков фоторабот, рассказывающих о производстве грузоподъемного, автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, а также комплектующих для техники различного назначения.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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