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РИА Новости

"Группа ГАЗ" показала новую "Газель"

16:00 02.09.2019 (обновлено: 18:22 02.09.2019)
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© Фото : пресс-служба компании ГАЗ"Газель NN"
Газель NN
© Фото : пресс-служба компании ГАЗ
"Газель NN"
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. "Группа ГАЗ" представила новую "Газель NN" с интеллектуальными помощниками водителя.
Презентация состоялась на выставке коммерческого транспорта Comtrans.
Как подчеркнул глава компании Вадим Сорокин, новую машину разработали инженеры Горьковского автозавода в год 25-летия "Газели".
© Фото : пресс-служба компании ГАЗГазель NN
Газель NN
1 из 4
Газель NN
© Фото : пресс-служба компании ГАЗ
© Фото : пресс-служба компании ГАЗГазель NN
Газель NN
2 из 4
Газель NN
© Фото : пресс-служба компании ГАЗ
© Фото : пресс-служба компании ГАЗГазель NN
Газель NN
3 из 4
Газель NN
© Фото : пресс-служба компании ГАЗ
© Фото : пресс-служба компании ГАЗ Газель NN
Газель NN
4 из 4
Газель NN
© Фото : пресс-служба компании ГАЗ
1 из 4
Газель NN
© Фото : пресс-служба компании ГАЗ
2 из 4
Газель NN
© Фото : пресс-служба компании ГАЗ
3 из 4
Газель NN
© Фото : пресс-служба компании ГАЗ
4 из 4
Газель NN
© Фото : пресс-служба компании ГАЗ
Он отметил также, что в модели установлена новая интеллектуальная платформа, которая видит, слышит и взаимодействует с инфраструктурой и обеспечивает безопасность для водителя.
В качестве силовой установки может использоваться электродвигатель. Производство новинки начнется в следующем году, уже в 2021-м новая "Газель" поступит в продажу.
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