"Группа ГАЗ" показала новую "Газель"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. "Группа ГАЗ" представила новую "Газель NN" с интеллектуальными помощниками водителя.

Презентация состоялась на выставке коммерческого транспорта Comtrans.

Как подчеркнул глава компании Вадим Сорокин, новую машину разработали инженеры Горьковского автозавода в год 25-летия "Газели".

© Фото : пресс-служба компании ГАЗ Газель NN 1 из 4 Газель NN © Фото : пресс-служба компании ГАЗ © Фото : пресс-служба компании ГАЗ Газель NN 2 из 4 Газель NN © Фото : пресс-служба компании ГАЗ © Фото : пресс-служба компании ГАЗ Газель NN 3 из 4 Газель NN © Фото : пресс-служба компании ГАЗ © Фото : пресс-служба компании ГАЗ Газель NN 4 из 4 Газель NN © Фото : пресс-служба компании ГАЗ 1 из 4 Газель NN © Фото : пресс-служба компании ГАЗ 2 из 4 Газель NN © Фото : пресс-служба компании ГАЗ 3 из 4 Газель NN © Фото : пресс-служба компании ГАЗ 4 из 4 Газель NN © Фото : пресс-служба компании ГАЗ

Он отметил также, что в модели установлена новая интеллектуальная платформа, которая видит, слышит и взаимодействует с инфраструктурой и обеспечивает безопасность для водителя.