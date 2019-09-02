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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" и ВЭБ планируют привлечь 100 млрд рублей в развитие теплоснабжения

15:58 02.09.2019
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© РИА Новости Ксения СидороваЗдание Внешэкономбанка, Проспект академика Сахарова, 9
Здание Внешэкономбанка, Проспект академика Сахарова, 9
© РИА Новости Ксения Сидорова
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. "Т Плюс" и структура ВЭБа - АО "Город" - поддержат проекты развития систем теплоснабжения в 29 городах, общий размер инвестиций в теплосетевую инфраструктуру может достигнуть 100 миллиардов рублей, сообщает энергокомпания.
"Т Плюс" и АО "Город" договорились об основных условиях взаимодействия в рамках комплексного развития теплосетевой инфраструктуры в 29 городах. Соответствующее соглашение подписали председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер и генеральный директор АО "Город" Сергей Калугин.

"Согласно документу, общий размер инвестиций в теплосетевую инфраструктуру может достигать 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Стороны проанализируют состояние тепловых узлов в этих городах, определят основные направления вложений и выберут современные технические и инженерные решения.
"Мы работаем над разными вариантами привлечения инвестиций в теплосетевую инфраструктуру наших городов. Подписанное соглашение – один из новых и эффективных инструментов. Его результатом станет увеличение перекладок, повышение надежности теплоснабжения и уровня жизни населения", - подчеркнул председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер.
Городом-пилотом в рамках соглашения определен Киров с ожидаемым объемом привлекаемого финансирования в размере 3 миллиардов рублей.
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Группа "Т Плюс" занимается генерацией, энерготрейдингом, ритейлом и энергосервисом. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. АО "Город" - входит в группу ВЭБ, специализируется на организации проектов развития городского хозяйства, направленных на формирование более комфортных условий жизни населения, в первую очередь в сфере коммунальных услуг, здравоохранения и экологии.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсЭкономика
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