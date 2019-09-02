"Т Плюс" и ВЭБ планируют привлечь 100 млрд рублей в развитие теплоснабжения

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. "Т Плюс" и структура ВЭБа - АО "Город" - поддержат проекты развития систем теплоснабжения в 29 городах, общий размер инвестиций в теплосетевую инфраструктуру может достигнуть 100 миллиардов рублей, сообщает энергокомпания.

"Т Плюс" и АО "Город" договорились об основных условиях взаимодействия в рамках комплексного развития теплосетевой инфраструктуры в 29 городах. Соответствующее соглашение подписали председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер и генеральный директор АО "Город" Сергей Калугин.

"Согласно документу, общий размер инвестиций в теплосетевую инфраструктуру может достигать 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Стороны проанализируют состояние тепловых узлов в этих городах, определят основные направления вложений и выберут современные технические и инженерные решения.

"Мы работаем над разными вариантами привлечения инвестиций в теплосетевую инфраструктуру наших городов. Подписанное соглашение – один из новых и эффективных инструментов. Его результатом станет увеличение перекладок, повышение надежности теплоснабжения и уровня жизни населения", - подчеркнул председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер.

Городом-пилотом в рамках соглашения определен Киров с ожидаемым объемом привлекаемого финансирования в размере 3 миллиардов рублей.