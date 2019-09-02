Красноярский экономический форум изменит свой формат

"Мы давно говорили о том, что этот формат необходимо менять для того, чтобы форум был посвящен прежде всего нашим сибирским темам. И сегодня для этого сложились важные предпосылки … Красноярцы должны сосредоточиться прежде всего на себе и на близлежащих территориях, имея в виду не местечковое, а по-настоящему общероссийское федеральное значение этих проектов. Тема будет нашей, сибирской. Кроме того, мы намерены сделать этот форум менее парадным, более компактным. Нам представляется необходимым вернуться к истокам с точки зрения времени его проведения. Форум проводиться будет во второй половине февраля, как это было ранее", - сказал Усс.