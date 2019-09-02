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РИА Новости

Красноярский экономический форум изменит свой формат

15:57 02.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 сен - РИА Новости. Красноярский экономический форум (КЭФ) изменит формат, а его тематика станет более сибирской и менее парадной, заявил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
Ранее РБК сообщило, что федеральное правительство решило отказаться от одного из крупнейших экономических форумов в Красноярске, который проводился с 2004 года. Его планируется заменить на форум нацпроектов, который будут проводить в разных регионах, пишет издание. РБК сообщает о письме руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко премьеру Дмитрию Медведеву с предложением отмены КЭФ. Издание отмечает, что представитель премьера Олег Осипов подтвердил, что глава правительства согласился с предложением.

"Мы давно говорили о том, что этот формат необходимо менять для того, чтобы форум был посвящен прежде всего нашим сибирским темам. И сегодня для этого сложились важные предпосылки … Красноярцы должны сосредоточиться прежде всего на себе и на близлежащих территориях, имея в виду не местечковое, а по-настоящему общероссийское федеральное значение этих проектов. Тема будет нашей, сибирской. Кроме того, мы намерены сделать этот форум менее парадным, более компактным. Нам представляется необходимым вернуться к истокам с точки зрения времени его проведения. Форум проводиться будет во второй половине февраля, как это было ранее", - сказал Усс.

Он также отметил, что на форуме будет уделено внимание развитию комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", который затрагивает сразу три региона – Красноярский край, Хакасию и Тыву. Он уточнил, что Иркутск также хочет обеспечить управление своими проектами через "Енисейскую Сибирь". Усс рассказал, что ожидается указ президента по ускоренному развитию Ангаро-Енисейского кластера.
Юрий Трутнев
11:36РИА Новости
Около 8,2 тысяч участников ожидается на Восточном экономическом форуме
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Александр УссКрасноярский крайРоссияЭкономика
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