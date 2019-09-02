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РИА Новости

В Московском зоопарке сони, тушканчики и медведи отъедаются к зимней спячке

15:57 02.09.2019 (обновлено: 16:02 02.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бурый медведь . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сурки, гималайские медведи, бурая медведица Роза, ежики, тушканчики и сони в Московском зоопарке начали подготовку к зимней спячке, они активно обустраивают свои жилища и усиленно отъедаются, говорится в сообщении, опубликованном на сайте зоопарка.
"Сейчас многие виды чувствуют, что лето подошло к концу, и начинают по-своему готовиться к зиме. Первыми ее приближение почувствовали сурки. Самец Арчи и две самки Сара и Нагайна уже с середины лета усиленно отъедаются: им нужно накопить достаточно запасов, чтобы провести четыре-шесть месяцев в состоянии спячки. По прогнозам специалистов, сурки погрузятся в спячку уже в сентябре. В прошлом году Сара и Нагайна уснули в последние дни августа, а Арчи последовал их примеру в середине сентября", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что к зимней спячке готовятся гималайские медведи и бурая медведица Роза. Эти животные сейчас питаются свежими овощами и фруктами, а медведица Роза отдает особое предпочтение дыням, меду и сухофруктам. Уточняется, что пока медведи достаточно активны, но с наступлением холодов они начнут готовить свои берлоги и постепенно отказываться от еды.
"За две недели до предполагаемого дня, когда медведи погрузятся в сон, мы начинаем сокращать размер их порций, а за три дня хищники могут и вовсе отказаться от еды. Если осень будет теплой и солнечной, медведи будут бодрствовать до ноября, а если быстро похолодает, то они могут уснуть уже в октябре", - отметили в зоопарке, добавив, что схожим образом к спячке готовится и енот.
Активная подготовка также идет у ежей, тушканчиков, сони и тенреков.
Помимо этого, Московский зоопарк напоминает посетителям, что с 1 сентября он перешел на осенний режим работы. Увидеть животных теперь можно с 07.30 до 21.00, кассы работают с 07.30 до 20.00.
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