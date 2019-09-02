Брянскому экс-полицейскому грозит до 15 лет за убийство студента

БРЯНСК, 2 сен - РИА Новости. Следствие предъявило новое обвинение бывшему брянскому полицейскому после смерти избитого им студента, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУСК РФ по региону.

"В связи со смертью потерпевшего бывшему полицейскому предъявлено новое обвинение, за совершение данного преступления ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть Брянской области. Как ранее сообщало следствие, замначальника местного отдела полиции в состоянии опьянения в ходе ссоры избил 17-летнего студента местного промышленно-экономического техникума.

После одного из ударов в голову подросток упал и стукнулся головой о ступеньки. В машине скорой он потерял сознание и впал в кому. Диагностировав серьезную черепно-мозговую травму, медики доставили пострадавшего в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию, после которой он продолжал находиться в коме. В пятницу, 31 августа, юноша скончался, не приходя в сознание.

Следователи сначала возбудили уголовное дело в отношении полицейского по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Майор полиции был арестован, его уволили из органов внутренних дел, не дожидаясь окончания расследования.