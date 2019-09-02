Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка

"Слышали, да? Сбербанк пока не очень-то откликается.. Поговорите с руководством Сбербанка. Плохо, что они отказываются оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами в целом это несерьезный вопрос. Они могут и должны это сделать", - сказал Путин на совещании.