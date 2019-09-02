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РИА Новости

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка

15:50 02.09.2019 (обновлено: 18:49 02.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Тулуна
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Тулуна
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
"Слышали, да? Сбербанк пока не очень-то откликается.. Поговорите с руководством Сбербанка. Плохо, что они отказываются оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами в целом это несерьезный вопрос. Они могут и должны это сделать", - сказал Путин на совещании.
Мутко пояснил, что завтра же обсудит этот вопрос с Грефом, который во вторник прибудет в Иркутскую область.
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Владимир ПутинИркутская областьЭкономика
Популярные комментарии
Не критиковать надо, а дать приказ. Подписать соответствующее заявление, но только в рамках закона Российской Федерации.
2 сентября, 18:53
Infectant
820100
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