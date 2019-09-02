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РИА Новости

Мутко предложил дать Тулуну статус территории опережающего развития

15:48 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВиталий Мутко и Евгений Зиничев во время встречи президента РФ Владимира Путина с жителями Тулуна
Виталий Мутко и Евгений Зиничев во время встречи президента РФ Владимира Путина с жителями Тулуна
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил дать пострадавшему от паводка Тулуну статус территории опережающего развития.
"Мы приняли решение, что в связи с тем, что моногород здесь Тулун, дать ему статус территории опережающего развития. Это громко звучит, но с точки зрения преференций для бизнеса, выделим территорию, посмотрим, что туда можно привлечь", - сказал Мутко.
Со своей стороны Путин сообщил, что с бизнесом надо договариваться, чтобы подряды брали у представителей местного бизнеса.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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