Мутко предложил дать Тулуну статус территории опережающего развития

ТУЛУН (Иркутская область), 2 сен - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил дать пострадавшему от паводка Тулуну статус территории опережающего развития.
"Мы приняли решение, что в связи с тем, что моногород здесь Тулун, дать ему статус территории опережающего развития. Это громко звучит, но с точки зрения преференций для бизнеса, выделим территорию, посмотрим, что туда можно привлечь", - сказал Мутко.
Со своей стороны Путин сообщил, что с бизнесом надо договариваться, чтобы подряды брали у представителей местного бизнеса.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.