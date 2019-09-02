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РИА Новости

Первый раз в первый класс: в регионах России открылись новые школы

15:51 02.09.2019 (обновлено: 16:27 02.09.2019)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийПервоклассники на линейке в честь начала учебного года
Первоклассники на линейке в честь начала учебного года
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Первый учебный день в России начался с церемоний открытия новых школ в нескольких регионах. Современные здания, оборудованные всем необходимым для детей с ограниченными возможностями, компьютерные классы с техникой последнего поколения и спортивные площадки с разнообразными активностями открывались торжественно, на некоторых мероприятиях праздничные речи произносили и губернаторы регионов.

Активный спорт и современное оборудование

При строительстве новой школы в поселке Янтарный Ростовской области большое внимание уделили спорту. В современном здании расположились беговые дорожки, футбольное поле, тренажерный и хореографический залы, а также площадки для баскетбола и волейбола.
Кроме того, в учебном заведении построили актовый зал на 336 мест с концертным оборудованием и большим экраном, а специальные классы оснащены современной компьютерной и исследовательской техникой.

Каждая открытая новая школа – территория новых возможностей", – процитировал портал региона губернатора Василия Голубева.

Инновации в образовании

В городе Рассказово Тамбовской области открылось инновационное образовательное учреждение "Школа-центр современных индустриальных технологий".
На трех этажах новой школы №5 располагаются четыре модуля, в каждом из которых находятся профильные центры: технологический, естественно-научный, социально-экономический и гуманитарный.
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"В школе есть все для реализации талантов, способностей детей. На данный момент у нас начинают работать около двадцати кружков. Мы сделаем все, чтобы ребята были готовы к осознанному выбору своей профессии", – сказала директор школы Лариса Болтнева в комментарии сайту региона.

Кружки по интересам

В новой школе в поселке Ерцево Коношского района открыты 27 программ дополнительного образования. Среди факультативов будет и популярная "Робототехника", а также "Стендовое моделирование", "Юные друзья полиции" и многие другие. Также ученики смогут посещать 15 спортивных кружков.
Школьные классы оснащены по последнему слову техники, включая комплекты цифрового учебного оборудования для лабораторных исследований, экспериментов, проектирования и моделирования.

Мы создали задел на будущее и вернули ребятам, которые здесь будут обучаться, веру в то, что они нужны территории, что здесь их любят. Эта школа по своему оснащению ничем не уступает московским школам, поэтому я уверен, что ребята будут учиться в ней с удовольствием", – сказал местным журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Инклюзивная среда

В новой школе "Эврика-развитие" в Томской области сформированы 10 профильных классов по нескольким направлениям: инженерно-технологическое, естественно-научное, социально-информационное и социально-экономический профиль с такими базовыми предметами, как математика, экономика и обществознание.
Кроме того, в учебном заведении откроют первые общеобразовательные классы по модели инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического спектра "Ресурсная зона".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПервоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
"В новой школе есть все для самых хороших знаний и высоких оценок: современное оборудование, яркие учебники и замечательные учителя. Мы постарались создать комфортные условия не только для учеников, но и для педагогов", – приводит цитату губернатора Сергея Жвачкина портал региона.

Служу России

В новом учебном году перед учениками распахнули двери не только общеобразовательные школы. 1 сентября прошло торжественное открытие президентского кадетского училища в Кемерове.

Очень приятно находиться на кузбасской земле и участвовать в открытии этого инновационного учебного заведения, которое будет специализироваться на робототехнике, IT-технологиях и искусственном интеллекте <…> Уверен, что кадеты получат здесь не только хорошее образование, но станут достойными гражданами своей Родины", – сказал в комменарии журанлистам заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

В учебно-административном корпусе располагаются актовый зал и библиотека — подарок училищу от губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
В здании есть столовая на 900 мест с обеденными залами, плац для построения кадетов и спальный корпус на 360 мест, а также медицинский пункт с 25 стационарными местами.
Студент во время занятия
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В Липецке открыли первую школу информационных технологий
Для занятий спортом построили крытый комплекс с отдельными залами для игровых видов спорта, единоборств и силовых тренировок. На территории училища расположены 10 открытых площадок для волейбола, баскетбола, мини-футбола, гандбола, а также занятий по общефизической подготовке и силовых упражнений на тренажерах.
Кроме того, для кадетов оборудованы места для игры в городки, настольный теннис, бадминтон и большой теннис, стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 900 мест и даже полоса препятствий.
Начало учебного года в России
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В первый раз в первый класс пошли около двух миллионов детей.

На торжественной церемонии посвящения в суворовцы Екатеринбургского суворовского училища на праздновании Дня знаний
1 из 12

В первый раз в первый класс пошли около двух миллионов детей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Первоклашек оказалось на 100 тысяч больше, чем год назад.

Ученики общеобразовательной школы №24 во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, в Иванове
2 из 12

Первоклашек оказалось на 100 тысяч больше, чем год назад.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

А всего за парты сели 16 с половиной миллионов школьников.

Ученики общеобразовательной школы №24 во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, в Иванове
3 из 12

А всего за парты сели 16 с половиной миллионов школьников.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин в День знаний посетил школу №6 в пострадавшем от паводков иркутском городе Тулун.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
4 из 12

Президент Владимир Путин в День знаний посетил школу №6 в пострадавшем от паводков иркутском городе Тулун.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Торжественная линейка в московской школе № 117.

Школьники московской общеобразовательной школы № 117 во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
5 из 12

Торжественная линейка в московской школе № 117.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин в первый учебный день года побывал в школе №1560 "Лидер".

Мэр Москвы Сергей Собянин с учениками во время посещения московской школы №1560 Лидер в День знаний
6 из 12

Мэр Москвы Сергей Собянин в первый учебный день года побывал в школе №1560 "Лидер".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Краснодарская школа № 11 стала рекордсменом по числу первых классов: их здесь 24, от "А" до "Ш".

Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе нового филиала средней общеобразовательной школы № 11 в Краснодаре
7 из 12

Краснодарская школа № 11 стала рекордсменом по числу первых классов: их здесь 24, от "А" до "Ш".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Из-за большого числа учеников в 11-й краснодарской школе пришлось провести четыре праздничных линейки.

Первоклассники на торжественной линейке в День знаний, проходящей в новом филиале средней общеобразовательной школы № 11 в Краснодаре
8 из 12

Из-за большого числа учеников в 11-й краснодарской школе пришлось провести четыре праздничных линейки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Ученицы школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга.

Ученицы общеобразовательной школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
9 из 12

Ученицы школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке в День знаний.

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, во Владивостоке
10 из 12

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке в День знаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУченики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года.
Ученики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года
11 из 12
Ученики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке.

Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке в честь начала учебного года
12 из 12

Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В первый раз в первый класс пошли около двух миллионов детей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Первоклашек оказалось на 100 тысяч больше, чем год назад.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
3 из 12

А всего за парты сели 16 с половиной миллионов школьников.

© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
4 из 12

Президент Владимир Путин в День знаний посетил школу №6 в пострадавшем от паводков иркутском городе Тулун.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Торжественная линейка в московской школе № 117.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Мэр Москвы Сергей Собянин в первый учебный день года побывал в школе №1560 "Лидер".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Краснодарская школа № 11 стала рекордсменом по числу первых классов: их здесь 24, от "А" до "Ш".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 12

Из-за большого числа учеников в 11-й краснодарской школе пришлось провести четыре праздничных линейки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
9 из 12

Ученицы школы №76 Выборгского района Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентские кадетское училище) на торжественной линейке в День знаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 12
Ученики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Первоклассники школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе на линейке.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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