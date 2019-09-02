Первый раз в первый класс: в регионах России открылись новые школы

Первоклассники на линейке в честь начала учебного года

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Первый учебный день в России начался с церемоний открытия новых школ в нескольких регионах. Современные здания, оборудованные всем необходимым для детей с ограниченными возможностями, компьютерные классы с техникой последнего поколения и спортивные площадки с разнообразными активностями открывались торжественно, на некоторых мероприятиях праздничные речи произносили и губернаторы регионов.

Активный спорт и современное оборудование

При строительстве новой школы в поселке Янтарный Ростовской области большое внимание уделили спорту. В современном здании расположились беговые дорожки, футбольное поле, тренажерный и хореографический залы, а также площадки для баскетбола и волейбола.

Кроме того, в учебном заведении построили актовый зал на 336 мест с концертным оборудованием и большим экраном, а специальные классы оснащены современной компьютерной и исследовательской техникой.

Каждая открытая новая школа – территория новых возможностей", – процитировал портал региона губернатора Василия Голубева.

Инновации в образовании

В городе Рассказово Тамбовской области открылось инновационное образовательное учреждение "Школа-центр современных индустриальных технологий".

На трех этажах новой школы №5 располагаются четыре модуля, в каждом из которых находятся профильные центры: технологический, естественно-научный, социально-экономический и гуманитарный.

"В школе есть все для реализации талантов, способностей детей. На данный момент у нас начинают работать около двадцати кружков. Мы сделаем все, чтобы ребята были готовы к осознанному выбору своей профессии", – сказала директор школы Лариса Болтнева в комментарии сайту региона.

Кружки по интересам

В новой школе в поселке Ерцево Коношского района открыты 27 программ дополнительного образования. Среди факультативов будет и популярная "Робототехника", а также "Стендовое моделирование", "Юные друзья полиции" и многие другие. Также ученики смогут посещать 15 спортивных кружков.

Школьные классы оснащены по последнему слову техники, включая комплекты цифрового учебного оборудования для лабораторных исследований, экспериментов, проектирования и моделирования.

Мы создали задел на будущее и вернули ребятам, которые здесь будут обучаться, веру в то, что они нужны территории, что здесь их любят. Эта школа по своему оснащению ничем не уступает московским школам, поэтому я уверен, что ребята будут учиться в ней с удовольствием", – сказал местным журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Инклюзивная среда

В новой школе "Эврика-развитие" в Томской области сформированы 10 профильных классов по нескольким направлениям: инженерно-технологическое, естественно-научное, социально-информационное и социально-экономический профиль с такими базовыми предметами, как математика, экономика и обществознание.

Кроме того, в учебном заведении откроют первые общеобразовательные классы по модели инклюзивного образования для детей с расстройствами аутистического спектра "Ресурсная зона".

© РИА Новости / Виталий Тимкив Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы © РИА Новости / Виталий Тимкив Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы

"В новой школе есть все для самых хороших знаний и высоких оценок: современное оборудование, яркие учебники и замечательные учителя. Мы постарались создать комфортные условия не только для учеников, но и для педагогов", – приводит цитату губернатора Сергея Жвачкина портал региона.

Служу России

В новом учебном году перед учениками распахнули двери не только общеобразовательные школы. 1 сентября прошло торжественное открытие президентского кадетского училища в Кемерове.

Очень приятно находиться на кузбасской земле и участвовать в открытии этого инновационного учебного заведения, которое будет специализироваться на робототехнике, IT-технологиях и искусственном интеллекте <…> Уверен, что кадеты получат здесь не только хорошее образование, но станут достойными гражданами своей Родины", – сказал в комменарии журанлистам заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

В учебно-административном корпусе располагаются актовый зал и библиотека — подарок училищу от губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

В здании есть столовая на 900 мест с обеденными залами, плац для построения кадетов и спальный корпус на 360 мест, а также медицинский пункт с 25 стационарными местами.

Для занятий спортом построили крытый комплекс с отдельными залами для игровых видов спорта, единоборств и силовых тренировок. На территории училища расположены 10 открытых площадок для волейбола, баскетбола, мини-футбола, гандбола, а также занятий по общефизической подготовке и силовых упражнений на тренажерах.