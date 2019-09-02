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РИА Новости

Британия намерена перебросить беспилотники в Персидский залив

15:46 02.09.2019 (обновлено: 16:05 02.09.2019)
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© Фото : Royal Air Force / Sergeant Ross TillyРазведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper британских ВВС
Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper британских ВВС
© Фото : Royal Air Force / Sergeant Ross Tilly
Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper британских ВВС. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Власти Великобритании рассматривают возможность повышения разведывательного потенциала в Персидском заливе с помощью переброски беспилотников в этот регион, сообщает газета Times со ссылкой на командора Дина Бассетта.
"За последние пару месяцев мы увидели серьезные изменения в области безопасности в этом районе… Я могу подтвердить, что Великобритания активно рассматривает вопрос об усилении возможностей воздушного наблюдения в данной местности", - приводит издание слова Бассетта.
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По словам командора, для наблюдения могут быть привлечены беспилотники, самолеты морского патрулирования, корабли или вертолеты.
Как отмечает газета, Британия может, в частности, перебросить в район Персидского залива БПЛА, размещенные в Кувейте для наблюдения за террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) на территории Сирии и Ирака.
В настоящее время корабли ВМС Британии Kent и Defender направляются к эсминцам Montrose и Duncan для обеспечения безопасности в регионе и сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.
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Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Персидский заливВеликобританияВ мире
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