В ЛНР сообщили о завершении разбора фортификационных сооружений на КПП

ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Специалисты МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики закончили разбор фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская" в Донбассе для последующего ремонта разрушенного пролета моста, заявил журналистам главный специалист отдела организации проведения инженерно-саперных работ МЧС ЛНР Дмитрий Кабыщенко.

Ранее в ЛНР заявили, что саперы республики и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совместно осмотрели подконтрольную ЛНР территорию у разрушенного моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе. Руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко заявил, что ЛНР ждет ответных действий, а именно допуск саперов республики на подконтрольную Киеву часть моста и уточнил, что 30 августа саперы ГСЧС Украины не прибыли для проведения согласованных совместных работ.

"Закончилась разборка фортификационных сооружений на мосту. Мы наводим окончательный порядок, наши ребята убирают песок, мусор. В целом, с нашей стороны мы полностью выполнили свои обязательства по достигнутым ранее договоренностям", - пояснил Кабыщенко.

По его словам, специалисты со стороны Киева "практически и не приступали" к работам. "Идет какая-то имитация, то есть с минимальными усилиями и спустив рукава", - сказал Кабыщенко.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию.