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РИА Новости

В ЛНР сообщили о завершении разбора фортификационных сооружений на КПП

15:41 02.09.2019
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© РИА НовостиРаботы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская"
Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП Станица Луганская
© РИА Новости
Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Специалисты МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики закончили разбор фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская" в Донбассе для последующего ремонта разрушенного пролета моста, заявил журналистам главный специалист отдела организации проведения инженерно-саперных работ МЧС ЛНР Дмитрий Кабыщенко.
Ранее в ЛНР заявили, что саперы республики и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совместно осмотрели подконтрольную ЛНР территорию у разрушенного моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе. Руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко заявил, что ЛНР ждет ответных действий, а именно допуск саперов республики на подконтрольную Киеву часть моста и уточнил, что 30 августа саперы ГСЧС Украины не прибыли для проведения согласованных совместных работ.
"Закончилась разборка фортификационных сооружений на мосту. Мы наводим окончательный порядок, наши ребята убирают песок, мусор. В целом, с нашей стороны мы полностью выполнили свои обязательства по достигнутым ранее договоренностям", - пояснил Кабыщенко.
Вид на мост у КПП Станица Луганская
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По его словам, специалисты со стороны Киева "практически и не приступали" к работам. "Идет какая-то имитация, то есть с минимальными усилиями и спустив рукава", - сказал Кабыщенко.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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