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РИА Новости

Покидающий Россию посол США заявил, что будет скучать по стране

15:25 02.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Джон Мид Хантсман
Джон Мид Хантсман
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Джон Мид Хантсман . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Покидающий пост посла США в России Джон Хантсман заявил, что будет скучать по РФ, и дал советы своему преемнику.
Ранее Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября. Копия письма с прошением об отставке имеется в распоряжении РИА Новости. В Москве, комментируя отставку посла США, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.

"Я буду скучать по многому из того, что пережил здесь: по теплоте и гостеприимству россиян, по их верности. Появляются настоящие друзья, а это не забывается. Потрясающий талант, находящий свое выражение в тех предметах, которые я видел в суздальском храме, или в музыке, от которой наворачиваются слезы на глаза, - это явления особого порядка. Такого не увидишь в других частях света. И эти мгновения я никогда не забуду. А таких мгновений у меня было много, и это замечательно", - сказал Хантсман в интервью KP.ru.

Он отметил, что Россия "огромная, прекрасная и такая разная страна". По словам Хантсмана, Россия богата ресурсами, но самым ценным ресурсом страны являются "150 миллионов замечательных людей, так много давших миру в литературе и музыке, несмотря на пережитые трагедии и 70 миллионов убитых на протяжении прошлого века".
Хантсман подчеркнул, что для него большая честь работать в качестве посла США в РФ, потому что эта должность неизменно считалась одним из самых важных дипломатических назначений во внешнеполитической службе Соединенных Штатов.
"Поэтому я уверен, что президент сделает хороший выбор, и думаю, что мы узнаем о нем в ближайшее время. Следующему послу я бы посоветовал не терять ни минуты и отдавать этой работе всего себя. Последние два года мы с супругой Мэри Кей отдавали работе абсолютно все, не теряли ни минуты, не пропускали ни единой возможности, и сейчас, оборачиваясь назад, я ни о чем не жалею", - добавил посол США.
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Он отметил, что главное на посту США в РФ - отдавать работе все силы и добиваться того, чтобы областям, в которых интересы двух стран совпадают, уделялось должное внимание. "Иногда их нелегко найти, но у наших стран их много. Их надо выявлять и углубленно над ними работать. И все это в конечном итоге приведет к укреплению доверия. Есть одно слово, которое имеет по-настоящему большое значение в наших отношениях, - доверие. Без него ничего не будет. Будет доверие – будет все. И куда бы ни направлялся новый посол, какие бы переговоры ни вел, во главе угла у него должно оставаться именно это", - добавил дипломат.
Как сообщала ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США, Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ. Кандидатуру Салливана должен утвердить сенат, который уже раньше утверждал его на пост заместителя госсекретаря.
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Джон СалливанДжон ХантсманДональд ТрампРоссияСШАПолитика
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