Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T16:04Z
https://ria.ru/20190902/1558167902.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155816/30/1558163099_0:199:2977:1874_1036x0_80_0_0_743384f21389ad59b88f5d16e2020240.jpg
РИА Новости

Путин раскритиковал главу Нижнеудинска из-за задержки выплат после паводка

15:22 02.09.2019 (обновлено: 16:04 02.09.2019)
5692
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Владимир Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска Александра Путова за неоплату работ ООО "Московский тракт", сотрудники которого участвовали в ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
"Александр Викторович, люди работали в самый тяжелый момент: мусор вытаскивали, разгребали эти завалы и так далее. Мы деньги перечислили в полном объеме, все, что нужно было, все зафиксировали вместе с МЧС, все в полном объеме перечислено. Вы говорите, что деньги есть, а губернатор говорит, что их не видел, а люди сидят без денег. Это ж непорядок — это явное проявление некомпетентности", — заявил Путин на совещании.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Тулуне с жителями, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории Иркутской области
14:53РИА Новости
Вопросы ликвидации последствий паводка решаются медленно, заявил Путин
Также президент призвал оперативно произвести все выплаты пострадавшим. Он отметил, что в списках около 46 тысяч человек, еще примерно тысяча не смогли своевременно подать соответствующие заявления.
"Нужно обязательно и оперативно по этим людям начать работать. Я прошу максимально внимательно вести работу: чутко по отношению к гражданам, вникать в их ситуацию, персонально разбираться с каждым обращением", — добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №6 города Тулуна
13:48РИА Новости
Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным спасателей, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
851654106
Обсудить 10
Владимир ПутинИркутская областьТулунОбщество
Рекомендуем
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Ликвидация пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Суд отказался лишить родительских прав супругов, взявших ребенка на митинг
Лента
новостей
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Тулуна после посещения средней общеобразовательной школы №6
Путин пообещал не снимать режим ЧС в Тулуне до разрешения ситуации с жильем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Куйвашев одобрил решение уральского бизнесмена отремонтировать родную школу
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии подал в отставку
Здание министерства финансов Кипра в Никосии
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Порошенко нашел новую работу в Раде
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
Девочку из Башкирии, чью мать подозревают в убийстве, поместили в приют
Александр Берхольд
Рубил и стрелял: как риелтор, убивший двоих, оказался на свободе
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945
Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Тулуне с жителями, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории Иркутской области
Вопросы ликвидации последствий паводка решаются медленно, заявил Путин
Разрушенное здание в провинции Идлиб. Архив
В МИД удивились решению Вашингтона нанести удар по Идлибу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
18:58В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
Лента новостейМолния