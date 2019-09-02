Путин раскритиковал главу Нижнеудинска из-за задержки выплат после паводка

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Владимир Путин раскритиковал мэра Нижнеудинска Александра Путова за неоплату работ ООО "Московский тракт", сотрудники которого участвовали в ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

"Александр Викторович, люди работали в самый тяжелый момент: мусор вытаскивали, разгребали эти завалы и так далее. Мы деньги перечислили в полном объеме, все, что нужно было, все зафиксировали вместе с МЧС, все в полном объеме перечислено. Вы говорите, что деньги есть, а губернатор говорит, что их не видел, а люди сидят без денег. Это ж непорядок — это явное проявление некомпетентности", — заявил Путин на совещании.

Также президент призвал оперативно произвести все выплаты пострадавшим. Он отметил, что в списках около 46 тысяч человек, еще примерно тысяча не смогли своевременно подать соответствующие заявления.

"Нужно обязательно и оперативно по этим людям начать работать. Я прошу максимально внимательно вести работу: чутко по отношению к гражданам, вникать в их ситуацию, персонально разбираться с каждым обращением", — добавил Путин.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.