Москалькова выступила против блокировки Telegram

"Я и мои коллеги выступили против закрытия Telegram, когда стоял этот вопрос. Но Telegram должен правоохранительным органам сообщить источник информации, если это было связано с преступлением или явлением, которое может разрушить права человека и повлиять на безопасность государства и общества. Если эта информация распространена, конечно, такая информация правоохранительным органам должна быть доступна", - сказала Москалькова на лекции в Московском городском педагогическом университете.