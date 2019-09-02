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РИА Новости

Москалькова выступила против блокировки Telegram

15:17 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает против блокировки Telegram.
"Я и мои коллеги выступили против закрытия Telegram, когда стоял этот вопрос. Но Telegram должен правоохранительным органам сообщить источник информации, если это было связано с преступлением или явлением, которое может разрушить права человека и повлиять на безопасность государства и общества. Если эта информация распространена, конечно, такая информация правоохранительным органам должна быть доступна", - сказала Москалькова на лекции в Московском городском педагогическом университете.
Она полагает, что в данный момент "компромисс был достигнут". "Это очень важно", - сказала омбудсмен.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все ещё доступен пользователям. В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости сообщил, что Роскомнадзор работает над новыми инструментами полной блокировки мессенджера.
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
6 июня, 17:55Петербургский международный экономический форум
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TelegramТатьяна МоскальковаРоскомнадзорОбщество
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