"Роскосмос" опубликовал космические снимки урагана "Дориан"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли госкорпорации "Роскосмос" провели съемку урагана "Дориан", который обрушился на северную часть Багамских островов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса".

Урагану "Дориан" присвоена максимальная, пятая категория по шкале измерения ущерба от ураганов Саффира — Симпсона, означающая сильные разрушения и опасность для жизни людей.

"Российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" № 2 и № 2-2 провели съемку урагана "Дориан", космические снимки с орбитальных аппаратов "Роскосмоса" используются спасателями для оценки масштабов разрушений, восстановления коммуникаций и обеспечения продовольствием и водой жителей", — сообщили в пресс-службе госкорпорации.