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РИА Новости

"Роскосмос" опубликовал космические снимки урагана "Дориан"

15:07 02.09.2019 (обновлено: 16:17 02.09.2019)
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© Фото : Роскосмос Ураган "Дориан" со спутников "Метеор"
Ураган Дориан со спутников Метеор
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли госкорпорации "Роскосмос" провели съемку урагана "Дориан", который обрушился на северную часть Багамских островов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса".
Урагану "Дориан" присвоена максимальная, пятая категория по шкале измерения ущерба от ураганов Саффира — Симпсона, означающая сильные разрушения и опасность для жизни людей.
© Фото : Роскосмос Ураган "Дориан" со спутников "Метеор"
Ураган Дориан со спутников Метеор
© Фото : Роскосмос
Ураган "Дориан" со спутников "Метеор"
"Российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" № 2 и № 2-2 провели съемку урагана "Дориан", космические снимки с орбитальных аппаратов "Роскосмоса" используются спасателями для оценки масштабов разрушений, восстановления коммуникаций и обеспечения продовольствием и водой жителей", — сообщили в пресс-службе госкорпорации.
По последним данным, максимальная скорость порывов ветра урагана достигает порядка 300 километров в час. По сообщениям СМИ, в течение понедельника ураган будет бушевать в районе северной части Багамских островов, а затем направится в сторону побережья штата Флорида. По прогнозам, "Дориан" незначительно ослабеет, но останется мощным в течение ближайших нескольких дней.
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
Вчера, 20:25РИА Новости
В Сети появилось видео урагана "Дориан"
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Ураган "Дориан"ЗемляКосмос - РИА НаукаРоскосмосРИА Наука
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