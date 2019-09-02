Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T15:06Z
https://ria.ru/20190902/1558166490.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155816/34/1558163432_0:0:3323:1869_1036x0_80_0_0_c8f577ca20f02075195fe121c98cb30e.jpg
РИА Новости

Зариф назвал условие сокращения обязательств по СВПД

15:06 02.09.2019
0
© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если европейские страны не обеспечат выполнение обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) к 5 сентября, то Тегеран пойдет на третий раунд сокращений обязательств.
"Что касается третьего нашего шага, он будет двигаться в соответствии с нашим планом, мы открыто говорили о том, что пункт 36-й СВПД определяет права Ирана в случае невыполнения других участников СВПД. Мы привержены своим обязательствам. Мы принимали соответствующие действия. Если это будет необходимо, то есть если европейцы не смогут до этой даты выполнить свои обязательства, мы, конечно же, предпримем третий шаг", - сказал Зариф после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Мы хотим, чтобы европейцы выполняли свои обязательства, и в соответствии с резолюцией СБ ООН они должны это делать", - добавил он.
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник заявил, что власти Ирана будут "ждать до последнего" дня мер от сторон ядерной сделки по ее выполнению и уже в соответствии с этим Тегеран примет решение. Ожидается, что меры будут объявлены 5 сентября.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
14:55РИА Новости
Лавров оценил план Макрона по СВПД
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может отказаться от третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке, о чем сообщило агентство IRNA. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что если Тегеран решит перейти к очередному этапу сокращения обязательств, то они будут более жесткими, чем предыдущие.
Тридцать первого августа лидеры Ирана и Франции Хасан Роухани и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого иранский президент заявил, что планируемый Тегераном в сентябре третий этап сокращения ядерных обязательств будет обратимым, как и предыдущие этапы.
Иран объявил о сокращении обязательств по сделке, заключенной в 2015 году, после того как США вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. Европейские участники соглашения пытаются сохранить сделку.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
30 августа, 14:24РИА Новости
ЕС выступил за сохранение СВПД и деэскалацию в Ормузском проливе
700001
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД РФМИД ИранаЕвропаРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил план Макрона по СВПД
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Лавров заявил, что Россия не против новых форматов переговоров по Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Лавров: Иран пытаются спровоцировать на нарушение режима нераспространения
Президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майк Пенс во время совместной пресс-конференции в Варшаве. 2 сентября 2019
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Лента
новостей
Иранский полицейский
Власти Ирана подтвердили информацию о взрыве на космодроме Семнан
Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper британских ВВС
Британия намерена перебросить беспилотники в Персидский залив
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции
Россия и Иран заинтересованы в стабилизации ситуации в Персидском заливе
МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Тегеран исключил возможность пересмотра иранской ядерной сделки
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Москалькова выступила против блокировки Telegram
Спутниковый снимок на основании которого официальные лица США заявляют о неудачном запуске ракеты на севере Ирана. 29 августа 2019
Власти рассказали подробности взрыва на иранском космодроме
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым. 2 сентября 2019
Иран поприветствовал инициативу России по безопасности в Персидском заливе
Вице-президент США Майк Пенс
Польша и США подписали декларацию о безопасности создания сети 5G
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Фракция Порошенко не поддержит сокращение числа депутатов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Белоруссии могут смягчить антинаркотическое законодательство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
18:58В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
Лента новостейМолния