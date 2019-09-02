Зариф назвал условие сокращения обязательств по СВПД

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если европейские страны не обеспечат выполнение обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) к 5 сентября, то Тегеран пойдет на третий раунд сокращений обязательств.

"Что касается третьего нашего шага, он будет двигаться в соответствии с нашим планом, мы открыто говорили о том, что пункт 36-й СВПД определяет права Ирана в случае невыполнения других участников СВПД. Мы привержены своим обязательствам. Мы принимали соответствующие действия. Если это будет необходимо, то есть если европейцы не смогут до этой даты выполнить свои обязательства, мы, конечно же, предпримем третий шаг", - сказал Зариф после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы хотим, чтобы европейцы выполняли свои обязательства, и в соответствии с резолюцией СБ ООН они должны это делать", - добавил он.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник заявил, что власти Ирана будут "ждать до последнего" дня мер от сторон ядерной сделки по ее выполнению и уже в соответствии с этим Тегеран примет решение. Ожидается, что меры будут объявлены 5 сентября.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может отказаться от третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке, о чем сообщило агентство IRNA. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что если Тегеран решит перейти к очередному этапу сокращения обязательств, то они будут более жесткими, чем предыдущие.

Тридцать первого августа лидеры Ирана и Франции Хасан Роухани и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого иранский президент заявил, что планируемый Тегераном в сентябре третий этап сокращения ядерных обязательств будет обратимым, как и предыдущие этапы.