Апелляционный суд подтвердил нарушение прав экс-главы Армении Кочаряна

ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости. Апелляционный суд подтвердил факт нарушения следственным органом прав экс-президента Армении Роберта Кочаряна, в частности, презумпции невиновности, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова.

Ранее суд первой инстанции признал нарушением презумпции невиновности заявления главы Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна, который, в частности, счел подтвержденным фактом обвинение Кочаряна в свержении конституционного строя. Решение суда было позднее обжаловано генеральной прокуратурой.

"Апелляционный суд отклонил жалобу (генпрокуратуры - ред.) против решения суда первой инстанции", - сказала Саакова.

Кроме того, по ее словам, апелляционный суд также подтвердил решение суда первой инстанции, признавшего нарушением презумпции невиновности распространенное Службой нацбезопасности сообщение об уголовном деле в отношении сына бывшего президента - Седрака Кочаряна.

В феврале пресс-центр СНБ сообщил, что Седраку Кочаряну предъявлены обвинения в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных незаконным путем. Директора принадлежащей ему компании Алексан Ворсканян обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным СНБ, Ворсканян признал свою вину. С Кочаряна и Ворсканяна взяты подписки о невыезде.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.