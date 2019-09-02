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РИА Новости

ФАС не видит оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты

14:57 02.09.2019 (обновлено: 15:08 02.09.2019)
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© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта
© Fotolia / Artur Marciniec
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит основания для негативных прогнозов о росте цен авиабилетов в РФ в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Газета "Известия" в понедельник со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова написала, что стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
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"Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платёжеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют", - прокомментировали в ФАС.
Также в ведомстве уточнили, что не оставят без внимания заявление АЭВТ.
"ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты... Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров", - добавили в ФАС.
Также в пресс-службе отметили, что деятельность АЭВТ будет изучена на предмет сговора.
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