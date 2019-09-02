Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T14:57Z
https://ria.ru/20190902/1558166061.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/146678/42/1466784211_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_a57b8fbf1f56e92ff37fb548b4a1f6e4.jpg
РИА Новости

В Москве на Ломоносовском проспекте частично перекрыли движение из-за ДТП

14:57 02.09.2019
416
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВодитель троллейбуса
Водитель троллейбуса
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Водитель троллейбуса. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На Ломоносовском проспекте в Москве перекрыто движение транспорта в сторону проспекта Вернадского из-за повреждения контактной сети на пересечении с Мичуринским проспектом, сообщает Центр организации дорожного движения.
"На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов грузовик повредил контактную сеть. Перекрыто движение по Ломоносовскому проспекту в сторону проспекта Вернадского", - говорится в сообщении центра в Twitter.
На месте работают оперативные службы. Водителей просят объезжать этот участок.
Московский транспорт на своей странице в Twitter проинформировал, что вместо троллейбусов № 4 и 49 временно ходят автобусы.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000000
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Наталья Поклонская с супругом во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
Девочку из Башкирии, чью мать подозревают в убийстве, поместили в приют
Сергей Кирпиченко
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Лента
новостей
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Красногорске катер задавил мужчину, катавшегося на доске по Москве-реке
Знак Въезд запрещен
В Красноярском крае обрушился мост через реку
Отдых в парке
В Гидрометцентре рассказали, что холодные месяцы становятся короче
Пожарная машина ГУ МЧС России
В Подмосковье загорелся магазин
Президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майк Пенс во время совместной пресс-конференции в Варшаве. 2 сентября 2019
Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Ураган Дориан со спутников Метеор
"Роскосмос" опубликовал космические снимки урагана "Дориан"
Здание Государственной Думы в Москве
В Госдуме оценили заявление польского министра о послевоенных репарациях
Авиабилеты и паспорта
ФАС не видит оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп объяснил, зачем он хочет девальвировать доллар
Зарядка смартфона
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
18:58В США подготовили проект закона о смертной казни за массовые убийства
18:57Путин прибыл в Улан-Батор
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
Лента новостейМолния