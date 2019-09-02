В Москве на Ломоносовском проспекте частично перекрыли движение из-за ДТП

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. На Ломоносовском проспекте в Москве перекрыто движение транспорта в сторону проспекта Вернадского из-за повреждения контактной сети на пересечении с Мичуринским проспектом, сообщает Центр организации дорожного движения.
"На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов грузовик повредил контактную сеть. Перекрыто движение по Ломоносовскому проспекту в сторону проспекта Вернадского", - говорится в сообщении центра в Twitter.
На месте работают оперативные службы. Водителей просят объезжать этот участок.
Московский транспорт на своей странице в Twitter проинформировал, что вместо троллейбусов № 4 и 49 временно ходят автобусы.