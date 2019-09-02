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РИА Новости

Эксперт прокомментировал обвинения Польши в адрес России из-за репараций

14:55 02.09.2019 (обновлено: 14:59 02.09.2019)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПлакат с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
Плакат с призывами к получению репараций от Германии в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление польского министра обороны Мариуша Блащака о послевоенных репарациях от Германии.
Ранее Блащак заявил, что Варшава не получила репарации от Берлина, потому что "Москва приняла такое решение". По его мнению, Польша не была при этом суверенна. Министр также подчеркнул, что этот вопрос еще не закрыт.
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Польша требует триллион долларов
Шаповалов назвал подобные заявления польских властей попыткой мобилизации электората.
"Очевидно, что эти вопросы поднимают те или иные политики только для того, чтобы на волне популизма заработать некоторое количество очков, представляя себя радетелем интересов собственной страны", - цитирует Шаповалова RT.
При этом он назвала заявление об "отсутствии суверенитета" Польши в тот период проявлением инфантилизма.
На Потсдамской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции в 1945 году было принято решения, что Польша будет получать репарации из доли СССР, которые поступали из восточной части Германии. Их взимание прекратилось с 1954 года по соглашению Советского Союза и Польской Народной Республики.
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В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну
В последнее время в Варшаве вновь начали требовать выплат. Президент Польши Анджей Дуда назвал это "вопросом истины и ответственности".
В мае польская парламентская группа, которая занимается изучением вопроса о репарациях, сообщила, что страна может требовать от Германии триллион долларов за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб.
В свою очередь, в Берлине неоднократно заявляли, что не собираются возобновлять выплаты, поскольку нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1954 году.
946070811
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Мариуш БлащакАнджей ДудаПольшаГерманияВ мире
Популярные комментарии
Если уж Польша требует триллион, то сколько же Германия задолжала России?
2 сентября, 15:40
Sergey Nikolayev Nikolayev
9422003
Какие-то выплаты были узникам концлагерей в 90-х. У меня тесть помню получал тогда и немецкие вещи и марки. Но утверждал, что в Европе выплаты в 10 раз больше. Потом с приходом Путина это все затихло.
2 сентября, 16:36
Джин Мираж
7600205
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