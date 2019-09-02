Зеленский посоветовал первоклассникам быть личностями

Также президент посоветовал первоклассникам уважать своих учителей и помогать одноклассникам. "Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле… И помните: оценки — это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей!" - добавил Зеленский.