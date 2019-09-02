Зеленский посоветовал первоклассникам быть личностями

КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем знаний и посоветовал первоклассникам быть личностями и помнить, что оценки – это хорошо, но не главное.
"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих: никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не списывайте. Будьте самостоятельными. Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями", - написал Зеленский на своей странице в Facebook в понедельник.
Также президент посоветовал первоклассникам уважать своих учителей и помогать одноклассникам. "Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле… И помните: оценки — это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей!" - добавил Зеленский.