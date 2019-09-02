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РИА Новости

Зеленский посоветовал первоклассникам быть личностями

14:53 02.09.2019 (обновлено: 14:55 02.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем знаний и посоветовал первоклассникам быть личностями и помнить, что оценки – это хорошо, но не главное.
"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих: никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не списывайте. Будьте самостоятельными. Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями", - написал Зеленский на своей странице в Facebook в понедельник.
Также президент посоветовал первоклассникам уважать своих учителей и помогать одноклассникам. "Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле… И помните: оценки — это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей!" - добавил Зеленский.
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