Вопросы ликвидации последствий паводка решаются медленно, заявил Путин

ТУЛУН, 2 сен - РИА Новости. При решении вопросов ликвидации последствий паводка в Иркутской области много волокиты и управленческих сбоев, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Проблем острых еще очень много. Так же как и, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно", - заявил Путин на совещании по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.
Глава государства отметил, что во время его общения с жителями прозвучало много острых вопросов. "Есть очень много вопросов и проблем, которые люди поднимают", - сказал он.