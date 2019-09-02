Вопросы ликвидации последствий паводка решаются медленно, заявил Путин

"Проблем острых еще очень много. Так же как и, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно", - заявил Путин на совещании по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.