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РИА Новости

Вопросы ликвидации последствий паводка решаются медленно, заявил Путин

14:53 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Тулуне с жителями, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Тулуне с жителями, принимавшими участие в спасении населения, а также пострадавшими во время паводка на территории Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТУЛУН, 2 сен - РИА Новости. При решении вопросов ликвидации последствий паводка в Иркутской области много волокиты и управленческих сбоев, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Проблем острых еще очень много. Так же как и, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно", - заявил Путин на совещании по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.
Глава государства отметил, что во время его общения с жителями прозвучало много острых вопросов. "Есть очень много вопросов и проблем, которые люди поднимают", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Братска. 2 сентября 2019
14:46РИА Недвижимость
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