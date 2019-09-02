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РИА Новости

В Гонконге тысячи студентов бойкотировали занятия и вышли на протесты

14:51 02.09.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Акция протеста в Гонконге . Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Десятки тысяч студентов и учащихся средних школ в понедельник бойкотировали занятия и вышли на массовую акцию протеста в Китайском университете Гонконга, требуя от правительства города принять требования против рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
По сообщению RTHK, студенты дали администрации Гонконга две недели на выполнение требований, в противном случае протесты усилятся, усугубив и так довольно сложную ситуацию.
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Студенты, как и участники продолжающихся уже 3 месяца массовых протестов, выдвигают властям пять требований: полностью отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
По сведениям организаторов, в акции протеста в понедельник приняли участие около 30 тысяч студентов и школьников. В этом же университете пять лет назад начались демонстрации, в которых участвовали чуть более 13 тысяч человек, однако они привели к тому, что участники движения Occupy Central почти на три месяца заняли центр города, требуя проведения прямых выборов главы администрации.
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Акция в университете в понедельник проходит мирно, к настоящему моменту никаких агрессивных действий не зарегистрировано, группы студентов бесплатно раздают участникам еду и воду, но также и комплекты защиты.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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