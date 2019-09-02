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РИА Новости

В Госдуме оценили заявление польского министра о послевоенных репарациях

14:49 02.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Слова польского министра о послевоенных репарациях - продолжение антироссийской кампании и склок внутри Евросоюза, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила послевоенные репарации от Германии. Говоря в эфире польского телевидения о том, что Польша не получила после войны причитающиеся ей репарации, он заявил, что "Россия приняла такое решение" и "Польша не была суверенна" в нем. Польский министр также настаивает на том, что "вопрос репараций не закрыт".
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"Заявления руководства Польши относительно репараций от Германии, в отсутствии которых Варшава обвиняет Россию, не что иное, как продолжение антироссийской кампании и склок внутри ЕС. К сожалению, у властей Польши сложилась нездоровая традиция винить нашу страну в своих бедах, искажая действительность и переписывая историю под удобную нынешнему польскому политическому истеблишменту конъюнктуру", - сказал Железняк РИА Новости.
По словам политика, Германия является ключевым спонсором Европейского Союза, из бюджета которого Польша получает постоянные дотации. "Очевидно, что поднятый Варшавой вопрос немецких репараций имеет исключительно политическую, а не юридическую или экономическую подоплеку", - считает депутат.
Он отметил, что активизация обсуждения вопроса о репарациях - результат внутриполитических дискуссий в Польше, постоянной фронды с Германией на европейском политическом поле и способ зарабатывания очков у польского электората на грядущих выборах.
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"Это удобная для спекуляций тема, особенно в привязке к отношениям с нашей страной, которые русофобски настроенная часть польских политиков использует для своей предвыборной кампании. Кроме того, нападки на Россию со стороны Польши выглядят попыткой угодить русофобскому лобби в Европе и США", - сказал Железняк.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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Анджей ДудаГосдума РФСергей ЖелезнякПольшаРоссияВ мире
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