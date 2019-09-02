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РИА Новости

В Берлинском зоопарке у больших панд впервые родились медвежата

14:39 02.09.2019 (обновлено: 14:45 02.09.2019)
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© REUTERS / Berlin Zoo Новорожденные близнецы-панды, появившиеся на свет в Берлинском зоопарке 31 августа 2019
Новорожденные близнецы-панды, появившиеся на свет в Берлинском зоопарке 31 августа 2019
© REUTERS / Berlin Zoo
Новорожденные близнецы-панды, появившиеся на свет в Берлинском зоопарке 31 августа 2019
БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Большие панды в Берлинском зоопарке впервые принесли потомство, это первый случай на территории Германии, сообщила в понедельник пресс-служба зоопарка.
"После нескольких недель неизвестности 31 августа в 18.54 (19.54 мск) дело было сделано - шестилетняя панда Менг Менг впервые стала матерью и родила первого медвежонка на 147-м дне беременности. Эксперты Берлинского зоопарка, а также института имени Лейбница по изучению диких животных и животных, содержащихся в зоопарках, только за неделю до родов смогли определить при помощи ультразвукового аппарата, что Менг Менг действительно беременна", - говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.
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Примерно через час после рождения первого медвежонка Менг Менг вновь принесла потомство. Определить пол новорожденных пока не представляется возможным. Их вес составляет, соответственно, 186 и 136 граммов. В настоящее время они находятся в специальном инкубаторе, матери их по очереди приносят для кормления.
"Первые немецкие панды", как сообщается в пресс-релизе, находятся под контролем и китайских специалистов - в дикой природе большие панды, в случае рождения двойни, выкармливают только одного медвежонка, поэтому эксперты готовы в любой момент "принять на воспитание" второго новорожденного.
Панда и ее медвежата пока будут находиться в закрытом от посетителей вольере, однако отец семейства, девятилетний Джио Кунг, по-прежнему доступен для наблюдения в специальном павильоне Берлинского зоопарка, на строительство которого было затрачено почти 10 миллионов евро. Обе панды были переданы в аренду в Берлин два года назад. Зоопарк платит китайской стороне за аренду ежегодно около одного миллиона долларов.
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