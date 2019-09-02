В Берлинском зоопарке у больших панд впервые родились медвежата

БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Большие панды в Берлинском зоопарке впервые принесли потомство, это первый случай на территории Германии, сообщила в понедельник пресс-служба зоопарка.

"После нескольких недель неизвестности 31 августа в 18.54 (19.54 мск) дело было сделано - шестилетняя панда Менг Менг впервые стала матерью и родила первого медвежонка на 147-м дне беременности. Эксперты Берлинского зоопарка, а также института имени Лейбница по изучению диких животных и животных, содержащихся в зоопарках, только за неделю до родов смогли определить при помощи ультразвукового аппарата, что Менг Менг действительно беременна", - говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.

Примерно через час после рождения первого медвежонка Менг Менг вновь принесла потомство. Определить пол новорожденных пока не представляется возможным. Их вес составляет, соответственно, 186 и 136 граммов. В настоящее время они находятся в специальном инкубаторе, матери их по очереди приносят для кормления.

"Первые немецкие панды", как сообщается в пресс-релизе, находятся под контролем и китайских специалистов - в дикой природе большие панды, в случае рождения двойни, выкармливают только одного медвежонка, поэтому эксперты готовы в любой момент "принять на воспитание" второго новорожденного.