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РИА Новости

Президент Польши выступил против возрождения формата G8

14:38 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата в Катовице
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата в Катовице
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда выступил против возрождения формата "Большой восьмерки" с участием России.
"Это очень сложный вопрос. Ситуация с Россией очень сложная", - заявил Дуда на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, отвечая на вопрос о присоединении России к G7.
По его словам, в контексте "действий" России необходимо задать вопрос, нужно ли подходить к сотрудничеству с РФ по принципу business as usual. "Это значит, что мы делаем с ней бизнес потому, что заинтересованы в этом. Я считаю, что невозможно таким образом привести ситуацию в норму. Это моя позиция", - сказал польский президент.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с Путиным и саммита G7
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что лидеры стран-участниц "большой семерки" в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
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Майк ПенсАнджей ДудаG7Дональд ТрампG8Ангела МеркельВладимир ПутинПольшаРоссияСШАВ мире
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