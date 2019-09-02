Президент Польши выступил против возрождения формата G8

ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда выступил против возрождения формата "Большой восьмерки" с участием России.

"Это очень сложный вопрос. Ситуация с Россией очень сложная", - заявил Дуда на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, отвечая на вопрос о присоединении России к G7.

По его словам, в контексте "действий" России необходимо задать вопрос, нужно ли подходить к сотрудничеству с РФ по принципу business as usual. "Это значит, что мы делаем с ней бизнес потому, что заинтересованы в этом. Я считаю, что невозможно таким образом привести ситуацию в норму. Это моя позиция", - сказал польский президент.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.