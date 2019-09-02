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РИА Новости

В Гонконге десятки тысяч человек устроили всеобщую забастовку

14:34 02.09.2019
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© REUTERS / Danish SiddiquiУчастники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
© REUTERS / Danish Siddiqui
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Десятки тысяч человек в понедельник устроили всеобщую забастовку, не выйдя на работу и учебу, а собравшись в парке Тамар района Адмиралтейство в Гонконге, требуя власти выполнить пять требований протестующих, включая отмену рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
Организатором забастовки выступила конфедерация профсоюзов Гонконга, в аккаунте Twitter которой указано: "Мы имеем право на забастовку! Мы имеем право на собрания! Десятки тысяч рабочих Гонконга невозмутимо пользуются этими правами в парке Тамар".
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Среди присутствующих на забастовке есть и дети, некоторые в школьной форме, взрослые всех возрастов, по сообщениям местных СМИ, они просто сидят на газоне возле зданий правительственного комплекса. В отличие от прошедших в выходные несанкционированных протестов, демонстрация в понедельник одобрена полицией, ее участники могут законно проводить собрания до полуночи.
К настоящему моменту никаких агрессивных действий со стороны протестующих или полиции зафиксировано не было.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
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После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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