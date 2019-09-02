В Гонконге десятки тысяч человек устроили всеобщую забастовку

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Десятки тысяч человек в понедельник устроили всеобщую забастовку, не выйдя на работу и учебу, а собравшись в парке Тамар района Адмиралтейство в Гонконге, требуя власти выполнить пять требований протестующих, включая отмену рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.

Организатором забастовки выступила конфедерация профсоюзов Гонконга, в аккаунте Twitter которой указано: "Мы имеем право на забастовку! Мы имеем право на собрания! Десятки тысяч рабочих Гонконга невозмутимо пользуются этими правами в парке Тамар".

Среди присутствующих на забастовке есть и дети, некоторые в школьной форме, взрослые всех возрастов, по сообщениям местных СМИ, они просто сидят на газоне возле зданий правительственного комплекса. В отличие от прошедших в выходные несанкционированных протестов, демонстрация в понедельник одобрена полицией, ее участники могут законно проводить собрания до полуночи.

К настоящему моменту никаких агрессивных действий со стороны протестующих или полиции зафиксировано не было.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.