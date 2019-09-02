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РИА Новости

В ДНР сообщили о семи случаях нарушения силовиками перемирия в Донбассе

14:33 02.09.2019 (обновлено: 17:03 02.09.2019)
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 30 мин, заявил в понедельник представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
Ранее в ДНР сообщали, что за минувшие сутки украинские силовики 17 раз нарушили перемирие.
"С начала суток враг семь раз открывал огонь по нашей территории", - сказал Астрахань журналистам.
По его словам, обстрелам подверглись села на юге ДНР и окраины Горловки - по ним украинские силовики выпустили 27 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Украинский военный
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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