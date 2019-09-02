В ДНР сообщили о семи случаях нарушения силовиками перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 30 мин, заявил в понедельник представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

Ранее в ДНР сообщали, что за минувшие сутки украинские силовики 17 раз нарушили перемирие.

"С начала суток враг семь раз открывал огонь по нашей территории", - сказал Астрахань журналистам.