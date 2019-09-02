Путин поручил чиновникам Приангарья посетить все селения, где был паводок

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от паводка

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от паводка

ТУЛУН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил чиновникам выехать в каждый населенный пункт Иркутской области, пострадавший от наводнения.

"Я вас прошу туда съездить и посмотреть. Как мы договорились, съездить в населенные пункты, поговорить с людьми, посмотреть, что там сделано и чего не сделано", - заявил Путин на совещании по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от паводка.

Вице-премьер и руководитель рабочей группы Виталий Мутко рассказал, что не всегда граждане пострадавших районов приходят на встречи с представителями власти, а потом утверждают, что к ним никто не приезжал.

"Я еще раз и сам везде побываю, и Сергей Георгиевич (Левченко, губернатор Иркутской области) во всех населенных пунктах побываем", - заверил Мутко.