В Афганистане шесть силовиков погибли в результате взрыва, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере шесть сотрудников сил безопасности погибли в результате взрыва в городе Кундуз на севере Афганистана, передает телеканал По меньшей мере шесть сотрудников сил безопасности погибли в результате взрыва в городе Кундуз на севере Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Как сообщают источники, шесть сотрудников сил безопасности погибли в результате взрыва, прогремевшего на окраине города Кундуз.

Телеканал 1TV сообщил со ссылкой на МВД страны, что 15 мирных жителей и четыре силовика получили ранения при взрыве.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.