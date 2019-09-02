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РИА Новости

В Афганистане шесть силовиков погибли в результате взрыва, сообщили СМИ

14:32 02.09.2019 (обновлено: 15:10 02.09.2019)
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере шесть сотрудников сил безопасности погибли в результате взрыва в городе Кундуз на севере Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.
Как сообщают источники, шесть сотрудников сил безопасности погибли в результате взрыва, прогремевшего на окраине города Кундуз.
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Телеканал 1TV сообщил со ссылкой на МВД страны, что 15 мирных жителей и четыре силовика получили ранения при взрыве.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
Афганские силы безопасности на месте взрыва в Кабуле.
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