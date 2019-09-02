Для обеспечения надомного голосования на выборах в МГД выделят транспорт

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Дополнительный транспорт выделят для наблюдателей и членов избирательных комиссий, которые будут обеспечивать надомное голосование на выборах в Мосгордуму, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Как отметил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, в столице на надомном обслуживании находятся более 132 тысяч человек.

"На сегодняшний день к нам уже обратилось большое количество маломобильных граждан для оказания им содействия в сборе заявлений, в передаче заявлений в избирательные участковые комиссии, эта работа уже началась и будет продолжаться",- сказал Петросян.

В свою очередь Венедиктов сообщил, что он обратился к префектам Москвы с просьбой выделить дополнительный транспорт для комиссий и наблюдателей.

"В пятницу у меня была встреча со всеми префектами города Москвы, я обратился к ним с просьбой выделить дополнительный транспорт в случае, если количество "надомников" будет значительным, чтобы были дополнительные автомобили.... У нас было пару случаев, когда говорили " не успели" - такого не будет. Будет выделен каждым префектом транспорт для того, чтобы те члены комиссии, наблюдатели, которые с урнами поедут по домам, чтобы они все успели", - сказал Венедиктов.

По его словам, это особенно важно, так как с просьбой о надомном голосовании можно обратиться до 14.00 8 сентября.

"Может случиться так, что люди обратились 8 сентября, а машины в разъезде, поэтому все префекты поддержали эту идею",- сказал Венедиктов.

Он также отметил, что на предыдущих муниципальных выборах 66 тысяч человек голосовали на дому, на выборах в Госдуму 2016 года - 83 тысячи человек, а на выборах в 2018 году - больше 100 тысяч. По его мнению, в этом году можно ожидать количество надомников в этих же пределах.