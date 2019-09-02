СК выяснит причины гибели девочки в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Следователи СК выяснят, что могло убить школьницу в Мордовии во время зарядки телефона – неисправная проводка, зарядное устройство или сам мобильный, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

По предварительным данным, 1 сентября в селе Большие Березники девочка получила удар электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети. Пострадавшую в комнате обнаружила мама, которая вызвала скорую помощь, однако школьница умерла в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Трагедия произошла днем, после 16 часов, 1 сентября. Девочку ударило током от заряжающегося телефона. Но что именно стало причиной инцидента - телефон, зарядник или неисправная проводка, - мы будем устанавливать в ходе расследования. Уголовное дело возбуждено не в отношении кого-то конкретно, а по факту смерти ребенка. У следствия больше возможностей для назначения различных экспертиз в рамках уголовного дела", - рассказали в СУСК.

Собеседник агентства уточнил, что девочку доставили в больницу без сознания, врачи пытались ее реанимировать, но безуспешно.