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РИА Новости

СК выяснит причины гибели девочки в Мордовии

14:27 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Смартфон. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Следователи СК выяснят, что могло убить школьницу в Мордовии во время зарядки телефона – неисправная проводка, зарядное устройство или сам мобильный, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
По предварительным данным, 1 сентября в селе Большие Березники девочка получила удар электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети. Пострадавшую в комнате обнаружила мама, которая вызвала скорую помощь, однако школьница умерла в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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"Трагедия произошла днем, после 16 часов, 1 сентября. Девочку ударило током от заряжающегося телефона. Но что именно стало причиной инцидента - телефон, зарядник или неисправная проводка, - мы будем устанавливать в ходе расследования. Уголовное дело возбуждено не в отношении кого-то конкретно, а по факту смерти ребенка. У следствия больше возможностей для назначения различных экспертиз в рамках уголовного дела", - рассказали в СУСК.
Собеседник агентства уточнил, что девочку доставили в больницу без сознания, врачи пытались ее реанимировать, но безуспешно.
"Девочке в августе исполнилось 10 лет, сегодня она должна была пойти в пятый класс. Она единственный ребенок в семье", - добавил он.
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