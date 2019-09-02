МИД Ирана осудил удары Израиля по югу Ливана

По его словам, это и действия Израиля на прошлой неделе в отношении Ливана представляют угрозу миру и международной безопасности. Он добавил, что Тегеран рассматривает действия Израиля как нарушением международного права.

В воскресенье со стороны Ливана были выпущены несколько противотанковых ракет по израильской приграничной армейской базе и военной технике. В ответ армия Израиля нанесла удары по югу Ливана. На данный момент израильские военные называют исчерпанным на "тактическом уровне" обмен ударами с боевиками ливанского движения "Хезболлах" на границе двух стран. Бойцы шиитского сопротивления в свою очередь заявили, что провели операцию в ответ на бомбардировки Израиля в пригороде Дамаска на прошлой неделе, повлекшие смерть двоих бойцов.