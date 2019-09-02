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РИА Новости

МИД Ирана осудил удары Израиля по югу Ливана

14:27 02.09.2019
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© REUTERS / Aziz TaherПоследствия обстрела Ливана со стороны Израиля
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
© REUTERS / Aziz Taher
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
ТЕГЕРАН, 2 сен – РИА Новости. Тегеран считает нарушением международного права удары Израиля по южной части Ливана, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Обстрел южной части Ливана со стороны режима-оккупанта Палестины… является открытым нарушением суверенитета и территориальной целостности независимой страны-члена ООН", - сказал Мусави, чье заявление опубликовано на сайте ведомства.
По его словам, это и действия Израиля на прошлой неделе в отношении Ливана представляют угрозу миру и международной безопасности. Он добавил, что Тегеран рассматривает действия Израиля как нарушением международного права.
В воскресенье со стороны Ливана были выпущены несколько противотанковых ракет по израильской приграничной армейской базе и военной технике. В ответ армия Израиля нанесла удары по югу Ливана. На данный момент израильские военные называют исчерпанным на "тактическом уровне" обмен ударами с боевиками ливанского движения "Хезболлах" на границе двух стран. Бойцы шиитского сопротивления в свою очередь заявили, что провели операцию в ответ на бомбардировки Израиля в пригороде Дамаска на прошлой неделе, повлекшие смерть двоих бойцов.
Премьер-министр Ливана Саад Харири
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