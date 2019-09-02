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РИА Новости

В Китае десять детей госпитализировали после нападения в школе, пишут СМИ

14:25 02.09.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Десять школьников были госпитализированы в понедельник после того, как на них было совершено нападение в стенах начальной школы города Эньши в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает газета "Фачжибао".
Нападение произошло утром около 08.00 (03.00 мск) в начальной школе "Чаоянпо". Нападавшего удалось оперативно задержать, его допрашивают.
В сообщениях СМИ пока не указано, какого рода нападение совершено в начальной школе, было ли у злоумышленника оружие и исходя из каких мотивов он действовал.
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