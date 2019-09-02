В Китае десять детей госпитализировали после нападения в школе, пишут СМИ

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Десять школьников были госпитализированы в понедельник после того, как на них было совершено нападение в стенах начальной школы города Эньши в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает газета "Фачжибао".

Нападение произошло утром около 08.00 (03.00 мск) в начальной школе "Чаоянпо". Нападавшего удалось оперативно задержать, его допрашивают.