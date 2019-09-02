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РИА Новости

Пенс обсудил с Зеленским финансовую помощь Украине

14:25 02.09.2019
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс обсудил в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве финансовую помощь Украине.
Пенс провел в воскресенье в Варшаве встречу с Зеленским и сообщил ему о поддержке территориальной целостности Украины.
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"Вчера мы обсуждали с Владимиром Зеленским американскую поддержку Украине и предстоящее решение, которое президент примет в отношении свежего транша финансовой помощи", - заявил Пенс в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
Как отметил Пенс, США твердо выступали на стороне Украины, "но, как заявлял президент Трамп, мы обеспокоены вопросами коррупции". Также Пенс отметил, что обсудил с Зеленским то, "что другие европейские страны делают для Украины".
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