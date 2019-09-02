Пенс обсудил с Зеленским финансовую помощь Украине

ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс обсудил в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве финансовую помощь Украине.

Пенс провел в воскресенье в Варшаве встречу с Зеленским и сообщил ему о поддержке территориальной целостности Украины.

"Вчера мы обсуждали с Владимиром Зеленским американскую поддержку Украине и предстоящее решение, которое президент примет в отношении свежего транша финансовой помощи", - заявил Пенс в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.