Пенс обсудил с Зеленским финансовую помощь Украине

ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс обсудил в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве финансовую помощь Украине.
Пенс провел в воскресенье в Варшаве встречу с Зеленским и сообщил ему о поддержке территориальной целостности Украины.
"Вчера мы обсуждали с Владимиром Зеленским американскую поддержку Украине и предстоящее решение, которое президент примет в отношении свежего транша финансовой помощи", - заявил Пенс в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
Как отметил Пенс, США твердо выступали на стороне Украины, "но, как заявлял президент Трамп, мы обеспокоены вопросами коррупции". Также Пенс отметил, что обсудил с Зеленским то, "что другие европейские страны делают для Украины".