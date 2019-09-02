В Госдуме прокомментировали идею ПФР о выплатах накопительных пенсий

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Получение единовременной выплаты накопленных средств вместо небольшой накопительной пенсии может быть для многих россиян более предпочтительным, однако такое решение они должны принимать сами, а не государство, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее газета РБК сообщила, что ПФР предлагает назначать дополнительную накопительную пенсию тем, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, остальным – осуществлять единовременную выплату накоплений. Предложения ПФР приведут к увеличению доли россиян, которые получат свои пенсионные накопления одной выплатой, сообщили РИА Новости в фонде.
"Считаю, что такой шаг для многих получателей накопительной пенсии действительно будет востребован, но это должно быть добровольное решение, а не в одностороннем порядке", - сказал РИА Новости Нилов.
По его мнению, граждане должны получить право на получение единовременной выплаты, а не государство устанавливать ее в обязательном порядке. Он напомнил, что россияне уже потеряли миллиарды рублей на переходе из одного НПФ в другой, когда под давлением агрессивной рекламы меняли пенсионные фонды, не зная о том, что делать это без потерь средств можно только раз в 5 лет.
"В очередной раз такие шаги показывают, что система накопительной пенсии не гарантирована. Когда договариваются на берегу и начинают менять правила игры, то это некорректно в отношении наших граждан. Поэтому я считаю, что действительно есть смысл в таких предложениях, и многие предпочтут вместо ежемесячной маленькой накопительной пенсии единоразово получить все свои накопленные средства, но это должно быть добровольное решение гражданина", - считает парламентарий.
Он также отметил, что сама идея накопительной пенсии уже дискредитирована, поэтому, по его мнению, ее нужно выводить из системы обязательного пенсионного страхования, тем более что она "заморожена" уже несколько лет.