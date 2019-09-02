В Госдуме прокомментировали идею ПФР о выплатах накопительных пенсий

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Получение единовременной выплаты накопленных средств вместо небольшой накопительной пенсии может быть для многих россиян более предпочтительным, однако такое решение они должны принимать сами, а не государство, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее газета РБК сообщила, что ПФР предлагает назначать дополнительную накопительную пенсию тем, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, остальным – осуществлять единовременную выплату накоплений. Предложения ПФР приведут к увеличению доли россиян, которые получат свои пенсионные накопления одной выплатой, сообщили РИА Новости в фонде.

"Считаю, что такой шаг для многих получателей накопительной пенсии действительно будет востребован, но это должно быть добровольное решение, а не в одностороннем порядке", - сказал РИА Новости Нилов.

По его мнению, граждане должны получить право на получение единовременной выплаты, а не государство устанавливать ее в обязательном порядке. Он напомнил, что россияне уже потеряли миллиарды рублей на переходе из одного НПФ в другой, когда под давлением агрессивной рекламы меняли пенсионные фонды, не зная о том, что делать это без потерь средств можно только раз в 5 лет.

"В очередной раз такие шаги показывают, что система накопительной пенсии не гарантирована. Когда договариваются на берегу и начинают менять правила игры, то это некорректно в отношении наших граждан. Поэтому я считаю, что действительно есть смысл в таких предложениях, и многие предпочтут вместо ежемесячной маленькой накопительной пенсии единоразово получить все свои накопленные средства, но это должно быть добровольное решение гражданина", - считает парламентарий.