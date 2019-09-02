Минтруд прокомментировал идею изменения порога выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минтруд примет решение об изменении порога выплаты накопительной части пенсии после получения позиций заинтересованных органов и на основании дополнительных материалов и обоснований ПФР по его предложениям, сообщили РИА Новости в министерстве.

Ранее газета РБК сообщила, что ПФР предлагает назначать дополнительную накопительную пенсию тем, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, остальным – осуществлять единовременную выплату накоплений. Предложения ПФР приведут к увеличению доли россиян, которые получат свои пенсионные накопления одной выплатой, сообщили РИА Новости в фонде.

В Минтруде отметили, что предложения о смене механизма определения порога, ниже которого накопительная часть пенсии выплачивается человеку в виде единовременной выплаты (в сравнении с прожиточным минимумом пенсионера, а не от общего размера накопительной и страховой пенсий по старости с учетом фиксированной выплаты), поступили в министерство. Для выработки объективной позиции по данному вопросу предложения были направлены в Минфин, Минэкономразвития, Банк России, а также в СРО – АНПФ и НАПФ.