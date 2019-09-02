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РИА Новости

Иран поприветствовал инициативу России по безопасности в Персидском заливе

14:16 02.09.2019 (обновлено: 14:19 02.09.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым. 2 сентября 2019
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым. 2 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым. 2 сентября 2019
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тегеран приветствует инициативу РФ по безопасности в Персидском заливе, Иран готов заключить пакт о ненападении с соседями по региону, заявил министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф.
"Что касается безопасности в Персидском заливе, то наш взгляд с Россией очень близок. Я думаю, что безопасность можно обеспечить через сотрудничество, через синергию, а не через противодействие... Мы услышали инициативу России по безопасности в регионе. Мы приветствуем эту инициативу... Но мы также готовы подписать соответствующее соглашение, пакт о ненападении с соседними странами в Персидском заливе. Поэтому концепцию России, которая находится очень близко к нашему мнению, мы приветствуем и поощряем наших российских друзей дальше двигаться по этому вопросу", - сказал Зариф по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Ранее российский МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В министерстве документ презентовали представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Документ распространили также в Совете Безопасности ООН и в Генеральной ассамблее организации.
Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление "горячих линий", обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.
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Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровРоссияИранБезопасностьВ мире
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