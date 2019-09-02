Иран поприветствовал инициативу России по безопасности в Персидском заливе

"Что касается безопасности в Персидском заливе, то наш взгляд с Россией очень близок. Я думаю, что безопасность можно обеспечить через сотрудничество, через синергию, а не через противодействие... Мы услышали инициативу России по безопасности в регионе. Мы приветствуем эту инициативу... Но мы также готовы подписать соответствующее соглашение, пакт о ненападении с соседними странами в Персидском заливе. Поэтому концепцию России, которая находится очень близко к нашему мнению, мы приветствуем и поощряем наших российских друзей дальше двигаться по этому вопросу", - сказал Зариф по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.