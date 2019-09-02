В Ульяновской области выписали из больницы двух детей, отравившихся маслом

САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Двоих детей, отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области, выписали из больницы, еще семь взрослых остаются в медучреждении, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее ведомство сообщало о госпитализации 12 человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, позже один из них скончался. Кроме того, по информации минздрава, 3 августа умерла еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, с сильным кровотечением. Впоследствии с подозрением на отравление в больницу попала еще одна женщина. Еще у троих ранее госпитализированных диагноз не подтвердился, и они были выписаны. У семерых взрослых и двоих детей анализы подтвердили наличие в крови токсина – кумарина.

"Двоих детей выписали, семеро взрослых остаются в больнице", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах, подсолнечное масло изготовил у себя в хозяйстве пенсионер, проживающий в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. По информации источника, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. По данным министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, всего пенсионер изготовил 215 литров масла, всё оно изъято. Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.