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РИА Новости

В Ульяновской области выписали из больницы двух детей, отравившихся маслом

14:15 02.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла
© РИА Новости / Николай Хижняк
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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Двоих детей, отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области, выписали из больницы, еще семь взрослых остаются в медучреждении, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее ведомство сообщало о госпитализации 12 человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, позже один из них скончался. Кроме того, по информации минздрава, 3 августа умерла еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, с сильным кровотечением. Впоследствии с подозрением на отравление в больницу попала еще одна женщина. Еще у троих ранее госпитализированных диагноз не подтвердился, и они были выписаны. У семерых взрослых и двоих детей анализы подтвердили наличие в крови токсина – кумарина.
Производство растительного масла
28 августа, 10:39РИА Новости
В крови девяти отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли токсин
"Двоих детей выписали, семеро взрослых остаются в больнице", - сказала собеседница агентства.
Как сообщал ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах, подсолнечное масло изготовил у себя в хозяйстве пенсионер, проживающий в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. По информации источника, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. По данным министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, всего пенсионер изготовил 215 литров масла, всё оно изъято. Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.
Кумарин - органическое вещество, которое используется как основа для яда от грызунов.
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла
20 августа, 13:36РИА Новости
Ульяновские власти изъяли остатки масла, которым отравились жители
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