Глава Минэнерго Украины назвал своей задачей рост поставок газа из США

КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал одной из первоочередных задач работу по увеличению поставок на Украину американского газа через территорию Польши.

В субботу Польша, США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в поставках газа. Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша сможет поставлять 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, сейчас же возможны поставки в объеме около 1,5 миллиарда кубометров.

"Одним из первых заданий (Минэнерго – ред.) будет анализ, какие работы необходимо реализовать с украинской стороны для того, чтобы обеспечить увеличение возможности получения газа с СПГ-терминала в Польше для того, чтобы мы могли диверсифицировать (поставки – ред.), чтобы обеспечить конкуренцию, чтобы мы обеспечили нашу украинскую энергетическую безопасность", - заявил Оржель на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, украинская сторона нашла взаимопонимание в этом вопросе с американскими и польскими партнерами. Министр сказал, что в Польше уже работает экспертная группа над реализацией этой задачи.

Польский энергетический концерн PGNiG на минувшей неделе сообщил, что будет до конца текущего года продавать Украине газ, закупаемый в США. Американский СПГ, прибывающий на терминал в Свиноуйсьце, будет закачиваться в польскую систему после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице. Объемы американского газа, предназначенного для экспорта на Украину, не уточнялись.