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РИА Новости

Глава Минэнерго Украины назвал своей задачей рост поставок газа из США

14:14 02.09.2019
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© Кадр из видео minprom.ua на YouTubeАлексей Оржель
Алексей Оржель
© Кадр из видео minprom.ua на YouTube
Алексей Оржель. Архивное фото
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал одной из первоочередных задач работу по увеличению поставок на Украину американского газа через территорию Польши.
В субботу Польша, США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в поставках газа. Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша сможет поставлять 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, сейчас же возможны поставки в объеме около 1,5 миллиарда кубометров.
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"Одним из первых заданий (Минэнерго – ред.) будет анализ, какие работы необходимо реализовать с украинской стороны для того, чтобы обеспечить увеличение возможности получения газа с СПГ-терминала в Польше для того, чтобы мы могли диверсифицировать (поставки – ред.), чтобы обеспечить конкуренцию, чтобы мы обеспечили нашу украинскую энергетическую безопасность", - заявил Оржель на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, украинская сторона нашла взаимопонимание в этом вопросе с американскими и польскими партнерами. Министр сказал, что в Польше уже работает экспертная группа над реализацией этой задачи.
Польский энергетический концерн PGNiG на минувшей неделе сообщил, что будет до конца текущего года продавать Украине газ, закупаемый в США. Американский СПГ, прибывающий на терминал в Свиноуйсьце, будет закачиваться в польскую систему после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице. Объемы американского газа, предназначенного для экспорта на Украину, не уточнялись.
Недавно PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в период 2019-2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год - по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.
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