В Челябинской области школьников поздравили песней "Рюмка водки на столе"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Жителей поселка Новосинеглазово Челябинской области удивил выбор репертуара для концерта в честь 1 сентября.

В День знаний на площади перед местным ДК выступала кавер-группа "Сентябрь". Несмотря на то что среди зрителей было много детей, артисты пели в основном "взрослые песни". Так, один из музыкантов сказал в микрофон, что есть повод выпить, после чего были исполнены "Рюмка водки" Григория Лепса и "WWW" группы "Ленинград".

Видео концерта опубликовали в местных группах в социальной сети "ВКонтакте".

"Когда идешь на этот праздник, то надеешься услышать песни типа "Учат в школе, учат в школе...", еще из старых есть "Школьная пора" Татьяны Овсиенко, ну уж если совсем туго с репертуаром, то хотя б "Восьмиклассница" группы "Кино", но это в крайнем случае", — прокомментировал ролик житель поселка Данил Девятов.