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РИА Новости

В Челябинской области школьников поздравили песней "Рюмка водки на столе"

14:20 02.09.2019 (обновлено: 16:18 02.09.2019)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Жителей поселка Новосинеглазово Челябинской области удивил выбор репертуара для концерта в честь 1 сентября.
В День знаний на площади перед местным ДК выступала кавер-группа "Сентябрь". Несмотря на то что среди зрителей было много детей, артисты пели в основном "взрослые песни". Так, один из музыкантов сказал в микрофон, что есть повод выпить, после чего были исполнены "Рюмка водки" Григория Лепса и "WWW" группы "Ленинград".
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Видео концерта опубликовали в местных группах в социальной сети "ВКонтакте".
"Когда идешь на этот праздник, то надеешься услышать песни типа "Учат в школе, учат в школе...", еще из старых есть "Школьная пора" Татьяны Овсиенко, ну уж если совсем туго с репертуаром, то хотя б "Восьмиклассница" группы "Кино", но это в крайнем случае", — прокомментировал ролик житель поселка Данил Девятов.
"Вы бы видели лица детей — они прям попали на какой-то затяжной взрослый день рождения... недоумение... это мягко сказано", — поддержала его Марина Захарченко.
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РоссияЧелябинская областьОбщество
Популярные комментарии
Для многих в нашей стране, после того как наконец то с горем пополам удалось собрать детей в школу, есть повод ни то что выпить, а напиться.
2 сентября, 14:26
НЕНикита Ермаков
141113
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