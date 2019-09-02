Россия и Иран заинтересованы в стабилизации ситуации в Персидском заливе

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия и Иран заинтересованы, чтобы страны Персидского залива договаривались о взаимоприемлемых путях стабилизации ситуации в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр после переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, они договорились продолжать контакты по вопросам региональной безопасности, в том числе по проблеме обеспечения безопасности в районе Персидского залива, где сейчас "разворачиваются непростые процессы".
"И мы, и ИРИ заинтересованы в том, чтобы все стороны, все страны, все прибрежные страны Персидского залива и все их международные партнеры, договаривались об обоюдоприемлемых путях обеспечения безопасности в этом важнейшем регионе мира. На сей счет есть и иранские инициативы, есть российские инициативы, они открыты, они понятны, и мы будем продвигать договоренности, которые опирались бы на интересы всех задействованных в этом регионе сторон", - заявил Лавров на пресс-конференции.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.