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РИА Новости

Россия и Иран заинтересованы в стабилизации ситуации в Персидском заливе

14:11 02.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия и Иран заинтересованы, чтобы страны Персидского залива договаривались о взаимоприемлемых путях стабилизации ситуации в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр после переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, они договорились продолжать контакты по вопросам региональной безопасности, в том числе по проблеме обеспечения безопасности в районе Персидского залива, где сейчас "разворачиваются непростые процессы".
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"И мы, и ИРИ заинтересованы в том, чтобы все стороны, все страны, все прибрежные страны Персидского залива и все их международные партнеры, договаривались об обоюдоприемлемых путях обеспечения безопасности в этом важнейшем регионе мира. На сей счет есть и иранские инициативы, есть российские инициативы, они открыты, они понятны, и мы будем продвигать договоренности, которые опирались бы на интересы всех задействованных в этом регионе сторон", - заявил Лавров на пресс-конференции.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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