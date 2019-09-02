Россия и Иран заинтересованы в стабилизации ситуации в Персидском заливе

Как отметил министр после переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, они договорились продолжать контакты по вопросам региональной безопасности, в том числе по проблеме обеспечения безопасности в районе Персидского залива, где сейчас "разворачиваются непростые процессы".

"И мы, и ИРИ заинтересованы в том, чтобы все стороны, все страны, все прибрежные страны Персидского залива и все их международные партнеры, договаривались об обоюдоприемлемых путях обеспечения безопасности в этом важнейшем регионе мира. На сей счет есть и иранские инициативы, есть российские инициативы, они открыты, они понятны, и мы будем продвигать договоренности, которые опирались бы на интересы всех задействованных в этом регионе сторон", - заявил Лавров на пресс-конференции.