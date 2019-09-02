Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минюст России предупредил россиян о телефонных мошенниках, вымогающих деньги под видом государственных адвокатов.
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
Для этого людям предлагают направить в Минюст или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для уголовного процесса, после чего с ними связывается сам "защитник". С помощью специальных программ его номер отображается как номер Минюста.
Мошенник, представляясь адвокатом, уговаривает людей доплатить за различные услуги, и некоторые так и поступают. Установленный ущерб от таких афер пока не называется – в ситуации разбирается полиция, за расследованием следит Генпрокуратура.