Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.

Для этого людям предлагают направить в Минюст или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для уголовного процесса, после чего с ними связывается сам "защитник". С помощью специальных программ его номер отображается как номер Минюста.