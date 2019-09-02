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РИА Новости

МАК создал комиссию по расследованию причин жесткой посадки Ан-2 в Якутии

14:09 02.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на стене здания Межгосударственного авиационного комитета (МАК)
Табличка на стене здания Межгосударственного авиационного комитета (МАК)
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин жесткой посадки самолета Ан-2 в Якутии, говорится в сообщении комитета в понедельник.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - указывается в сообщении.
В пятницу якутский главк МЧС сообщил, что частный Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района республики. По данным ведомства, на борту находились семь человек, двое их них погибли. Пятерых пострадавших доставили в больницу в Якутске.
По данным МАК, на борту находились два члена экипажа, а также три пассажира, двое из которых погибли.
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