МАК создал комиссию по расследованию причин жесткой посадки Ан-2 в Якутии

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин жесткой посадки самолета Ан-2 в Якутии, говорится в сообщении комитета в понедельник.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - указывается в сообщении.

В пятницу якутский главк МЧС сообщил, что частный Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района республики. По данным ведомства, на борту находились семь человек, двое их них погибли. Пятерых пострадавших доставили в больницу в Якутске.