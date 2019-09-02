В Красноярском крае обрушился мост через реку

"Дорогу пришлось перекрыть из-за обрушения моста через реку Курейская. Деревянный мост грузоподъемностью 10 тонн обрушился в результате проезда перегруженной фуры, вес которой кратно превышал максимальную разрешенную нагрузку на переправе", - говорится в сообщении.

В настоящее время на 61-м километре автодороги Ново-Болтурино - Новая Недокура закрыто движение для всех видов транспорта. Объезда нет. В результате инцидента никто не пострадал.