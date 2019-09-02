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РИА Новости

В Красноярском крае обрушился мост через реку

14:03 02.09.2019
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© Depositphotos / megastockerЗнак "Въезд запрещен"
Знак Въезд запрещен
© Depositphotos / megastocker
Знак "Въезд запрещен". Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 сен - РИА Новости. Перегруженная фура обрушила деревянный мост через реку Курейка в Кежемском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления дорог (КРУДОР).
"Дорогу пришлось перекрыть из-за обрушения моста через реку Курейская. Деревянный мост грузоподъемностью 10 тонн обрушился в результате проезда перегруженной фуры, вес которой кратно превышал максимальную разрешенную нагрузку на переправе", - говорится в сообщении.
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В настоящее время на 61-м километре автодороги Ново-Болтурино - Новая Недокура закрыто движение для всех видов транспорта. Объезда нет. В результате инцидента никто не пострадал.
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