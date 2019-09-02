Коллекторы рассказали о кредитах россиян на сборы детей в школу

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россияне, обратившиеся в банк или микрофинансовую организацию за заемными средствами для сбора детей в школу, в среднем берут 20 тысяч рублей, уровень возвратности таких кредитов находится на высоком уровне, сообщил РИА Новости вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.

В воскресенье в финансовом маркетплейсе "Юником 24" рассказали РИА Новости, что каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, а средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей.

"Порядка 70% семей в России ощущают дополнительную финансовую нагрузку в преддверии нового учебного года. Большинство из них вынуждены брать деньги из отложенных средств, занимать, прибегать к экономии средств, а также обращаться в кредитные организации. Как правило, кредиты или займы на эти цели не превышают 20 тысяч рублей. При этом возвратность по ним находится на достаточно высоком уровне", - сказал Морозов.

Такой уровень возврата заемных средств объясняется тем, что кредит был взят на нужды ребёнка, и, как следствие, у родителя присутствует дополнительный стимул вернуть. Кроме того, за счет небольшой суммы вернуть кредит для среднестатистического клиента более чем реально, поясняет он.