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РИА Новости

Коллекторы рассказали о кредитах россиян на сборы детей в школу

14:03 02.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченицы в школьном кабинете
Ученицы в школьном кабинете
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россияне, обратившиеся в банк или микрофинансовую организацию за заемными средствами для сбора детей в школу, в среднем берут 20 тысяч рублей, уровень возвратности таких кредитов находится на высоком уровне, сообщил РИА Новости вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.
В воскресенье в финансовом маркетплейсе "Юником 24" рассказали РИА Новости, что каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, а средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей.
"Порядка 70% семей в России ощущают дополнительную финансовую нагрузку в преддверии нового учебного года. Большинство из них вынуждены брать деньги из отложенных средств, занимать, прибегать к экономии средств, а также обращаться в кредитные организации. Как правило, кредиты или займы на эти цели не превышают 20 тысяч рублей. При этом возвратность по ним находится на достаточно высоком уровне", - сказал Морозов.
Такой уровень возврата заемных средств объясняется тем, что кредит был взят на нужды ребёнка, и, как следствие, у родителя присутствует дополнительный стимул вернуть. Кроме того, за счет небольшой суммы вернуть кредит для среднестатистического клиента более чем реально, поясняет он.
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"Однако, безусловно, факт займа на подготовку к 1 сентября вызывает обеспокоенность и подтверждает факт, что населению становится все труднее закрывать свои потребности без дополнительные средств. Особенно трудно тем, чей доход не превышает 50 тысяч рублей, а текущие кредитные обязательства "съедают" 50% дохода - это как минимум 4 миллиона граждан, из которых подавляющая часть с детьми и которым может потребоваться дополнительная сумма на покупки к 1 сентября", - указывает он.
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