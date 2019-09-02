Путин посоветовал жителям Тулуна сделать правильный выбор 8 сентября

ТУЛУН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями пострадавшего от паводка Тулуна напомнил о голосовании 8 сентября, обратив внимание, что люди должны сделать правильный выбор.
В понедельник Путин в Тулуне пообщался с местными жителями, которые, перекрикивая друг друга, жаловались на различные проблемы: у кого-то дом не признают аварийным, кто-то не может продать жилье. Вице-премьер Виталий Мутко, сопровождавший Путина, пытался ответить на многие вопросы, записывал телефоны и говорил, что многие вопросы уже решены.
"Восьмого сентября у вас выборы", - отметил Путин, обратив внимание, что люди должны серьезно подумать и сделать правильный выбор. Кто-то из местных жителей просил Путина назначить им местную власть.
"Можно Мутко назначить", - пошутил президент.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.