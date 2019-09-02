Путин посоветовал жителям Тулуна сделать правильный выбор 8 сентября

ТУЛУН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями пострадавшего от паводка Тулуна напомнил о голосовании 8 сентября, обратив внимание, что люди должны сделать правильный выбор.

В понедельник Путин в Тулуне пообщался с местными жителями, которые, перекрикивая друг друга, жаловались на различные проблемы: у кого-то дом не признают аварийным, кто-то не может продать жилье. Вице-премьер Виталий Мутко, сопровождавший Путина, пытался ответить на многие вопросы, записывал телефоны и говорил, что многие вопросы уже решены.

"Восьмого сентября у вас выборы", - отметил Путин, обратив внимание, что люди должны серьезно подумать и сделать правильный выбор. Кто-то из местных жителей просил Путина назначить им местную власть.

"Можно Мутко назначить", - пошутил президент.