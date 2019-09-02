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РИА Новости

В Подмосковье заявили о готовности к местным выборам

14:01 02.09.2019 (обновлено: 17:05 02.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИзбиратели в единый день голосования на избирательном участке в Московской области
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Избирательные органы Подмосковья полностью готовы к единому дню голосования 8 сентября, заявил председатель избиркома Московской области Илья Березкин.
"Регион полностью, на 110% готов к проведению избирательной кампании. У нас абсолютно неплохо подготовлены те члены избирательных комиссий, которые будут участвовать в едином дне голосования. Мы, безусловно, учли те недочёты и те претензии, которые были к нам от наблюдателей и наблюдательских сообществ, и постараемся их не допустить ни на одном избирательном участке", - сказал Березкин журналистам.
Он добавил, что к предстоящим выборам запущены горячая линия и информационный центр, установлено видеонаблюдение на участках, будут использованы КОИБы.

Поэтому чистота, прозрачность и легитимность на этих муниципальных выборах будет, наверное, одной из самых высоких за последние годы. Сбоев в работе, я надеюсь, не будет ни одного. Если будут, то будут устранены в течение даже не часов, а минут

По словам председателя, Мособлизбирком на основе имеющихся данных прогнозирует на предстоящих выборах явку в 15-20%.
"Мы рассчитали, что нижнее значение, ниже которого мы точно не упадем, будет порядка 15%, а 20-25% и 30% — это средняя цифра в зависимости от муниципалитета", — пояснил он.
В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в советы депутатов городских округов Московской области. Как сообщил Березкин, в кампании примут участие 2498 кандидатов.
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Избирательная комиссия Московской областиЕдиный день голосованияМосковская областьПолитика
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