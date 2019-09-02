В Подмосковье заявили о готовности к местным выборам

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Московской области. Архивное фото

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Московской области

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Избирательные органы Подмосковья полностью готовы к единому дню голосования 8 сентября, заявил председатель избиркома Московской области Илья Березкин.

"Регион полностью, на 110% готов к проведению избирательной кампании. У нас абсолютно неплохо подготовлены те члены избирательных комиссий, которые будут участвовать в едином дне голосования. Мы, безусловно, учли те недочёты и те претензии, которые были к нам от наблюдателей и наблюдательских сообществ, и постараемся их не допустить ни на одном избирательном участке", - сказал Березкин журналистам.

Он добавил, что к предстоящим выборам запущены горячая линия и информационный центр, установлено видеонаблюдение на участках, будут использованы КОИБы.

Поэтому чистота, прозрачность и легитимность на этих муниципальных выборах будет, наверное, одной из самых высоких за последние годы. Сбоев в работе, я надеюсь, не будет ни одного. Если будут, то будут устранены в течение даже не часов, а минут

По словам председателя, Мособлизбирком на основе имеющихся данных прогнозирует на предстоящих выборах явку в 15-20%.

"Мы рассчитали, что нижнее значение, ниже которого мы точно не упадем, будет порядка 15%, а 20-25% и 30% — это средняя цифра в зависимости от муниципалитета", — пояснил он.